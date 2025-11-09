Diputado Luis Aguirre es electo secretario general del partido político Cabal

Integrantes del partido político Cabal efectuaron este domingo 9 de noviembre una asamblea para elegir al Comité Ejecutivo Nacional.

La asamblea nacional se desarrolló en un hotel de la capital, y asistieron delegados y dirigentes de todo el territorio nacional.

La elección del Comité Ejecutivo Nacional se realizó por planillas.



La Planilla 1, encabezada por el diputado Luis Aguirre, obtuvo 119 votos; la Planilla 2, dos votos, y hubo tres sufragios en blanco.

Con esos resultados, Aguirre fue elegido secretario general del partido político Cabal.



El precandidato presidencial Roberto Arzú quedó electo secretario de formación política de esa agrupación.

Fuentes del partido informaron que Edmond Mulet ya no forma parte de esa organización.



Mulet participó como candidato presidencial en las elecciones generales del 2023.

