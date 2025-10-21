Roberto Arzú afirma que Consuelo Porras lo denunció por femicidio y juez ordena que no hable públicamente de ella

Justicia

Roberto Arzú afirma que Consuelo Porras lo denunció por femicidio y juez ordena que no hable públicamente de ella

Roberto Arzú afirmó que la fiscal general lo denunció por femicidio con la intención de “callarlo”.

|

time-clock

Roberto Arzú brinda conferencia frente al MP para informar sobre denuncia en su contra. (Foto Prensa Libre: captura de video)

Roberto Arzú, quien enfrentó impedimentos para participar como candidato en las elecciones generales del 2023, brindó este martes 21 de octubre una conferencia de prensa frente a la sede del Ministerio Público (MP), en la zona 1 de la capital.

En su intervención, Arzú afirmó que el MP “es el antro de la impunidad y la corrupción”, y, según él, la fiscal general Consuelo Porras se ha dedicado a “proteger a los corruptos” y a tramar planes de desestabilización.

“La fiscal general Consuelo Porras me puso una denuncia, ella personalmente a mí, por femicidio, para callarme, para que un juez girara órdenes de restricción de poder ejercer mi derecho de libre expresión del pensamiento, de poder criticar a un funcionario público, de evidenciar lo que ella protege”, afirmó.

Agregó: “Hoy tengo esa restricción de poder hablar de ella públicamente, pero no voy a callar, no me va a silenciar ni ella ni nadie”.

EN ESTE MOMENTO

Carlos Acevedo se cubre el rostro con mascarilla y gorra durante la audiencia en la que se ordenó su ingreso al Preventivo de la zona 18. (Foto Prensa Libre: Moises Xec)

Juez envía al Preventivo de la zona 18 a Carlos Acevedo, señalado de atropellar a un motorista en la zona 9

Right
Según las autoridades, se espera que los más de 3 mil agentes sean asignados a investigación criminal, al Departamento de Tránsito y comisarías del departamento de Guatemala donde se concentra la mayor incidencia de criminalidad y homicidios. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Gobernación destina 90% de su presupuesto a nóminas, servicios y alimentos

Right

A decir suyo, le queda poco tiempo al “pacto de corruptos”, y los implicados deben pagar por el “daño” que han causado.

Reiteró que la denuncia por femicidio en su contra es un insulto contra miles de mujeres víctimas que “realmente” han sido golpeadas o asesinadas.

Anunció que este viernes 24 de octubre fue citado a un juzgado derivado de la denuncia.

Se le consultó al MP si tiene alguna postura sobre lo indicado por Arzú, y aún se espera una respuesta.

Para leer más: Roberto Arzú presenta denuncia contra Alejandro Giammattei, Miguel Martínez y otros funcionarios

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Consuelo Porras Femicidio Ministerio Público Roberto Arzú 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS