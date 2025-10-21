Roberto Arzú afirma que Consuelo Porras lo denunció por femicidio y juez ordena que no hable públicamente de ella

Roberto Arzú, quien enfrentó impedimentos para participar como candidato en las elecciones generales del 2023, brindó este martes 21 de octubre una conferencia de prensa frente a la sede del Ministerio Público (MP), en la zona 1 de la capital.

En su intervención, Arzú afirmó que el MP “es el antro de la impunidad y la corrupción”, y, según él, la fiscal general Consuelo Porras se ha dedicado a “proteger a los corruptos” y a tramar planes de desestabilización.

“La fiscal general Consuelo Porras me puso una denuncia, ella personalmente a mí, por femicidio, para callarme, para que un juez girara órdenes de restricción de poder ejercer mi derecho de libre expresión del pensamiento, de poder criticar a un funcionario público, de evidenciar lo que ella protege”, afirmó.

Agregó: “Hoy tengo esa restricción de poder hablar de ella públicamente, pero no voy a callar, no me va a silenciar ni ella ni nadie”.

A decir suyo, le queda poco tiempo al “pacto de corruptos”, y los implicados deben pagar por el “daño” que han causado.

Reiteró que la denuncia por femicidio en su contra es un insulto contra miles de mujeres víctimas que “realmente” han sido golpeadas o asesinadas.

Anunció que este viernes 24 de octubre fue citado a un juzgado derivado de la denuncia.

Se le consultó al MP si tiene alguna postura sobre lo indicado por Arzú, y aún se espera una respuesta.

