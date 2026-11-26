El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene fechas clave para las Elecciones Generales del 2027, que comienza con la convocatoria el próximo 22 de enero; sin embargo esa coordinación podría afrontar contratiempos si el Ejecutivo veta el Presupuesto.

Los diputados destinaron para el funcionamiento gubernamental Q172 mil 420 millones, incluyendo ahí el presupuesto para el TSE, en donde se dedica una suma para el desarrollo de las elecciones generales del 2027, en el que se incluye los procesos de elección del binomio presidencial, 160 diputados, 360 corporaciones municipales y los representes al Parlamento Centroamericano (Parlacén).

No obstante, el presidente Bernardo Arévalo, en compañía de sus ministros de Estado, anunció el pasado jueves 26 de noviembre, que vetará el Presupuesto que fue aprobado por el pleno del Congreso en la madrugada del miércoles 25 de noviembre.

Según el presidente Arévalo, la distribución del presupuesto responde a interés políticos y deja de lado las necesidades de país, por lo que adelantó que toda vez reciba ese decreto se vetará.

En el caso del TSE, para el 2027 en el decreto 32-2026 tiene asignados Q2 mil 333 millones 251 mil 302; de esa cantidad, Q1 mil 970 millones son para el desarrollo del evento electoral y Q50 millones para el desarrollo del voto en el extranjero.

El presidente Bernardo Arévalo cuestiona la distribución de recursos. Fotografía: Prensa Libre (Moisés Xec).

En caso de que el Presupuesto 2027 no sea sancionado por el gobierno, los recursos para el TSE serían los del año en curso.

Advertencias

En una respuesta institucional, el TSE explicó que los rubros asignados por los diputados en el decreto 32-2026 sí le permite trabajar en optimas condiciones y realizar el evento electoral.

“Los recursos contemplados en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2027, aprobado por el Congreso de la República, permiten atender las necesidades institucionales para la organización y desarrollo de las Elecciones Generales y de Diputados al Parlamento Centroamericano 2027”, explicó el TSE.

El actual TSE se integró en marzo pasado, y a decir de analistas, su primera tarea será la planificación de las elecciones generales con una magistratura nueva. Entre los desafíos está que el único de los cinco magistrados titulares con experiencia dentro la institución es Mario Alexander Velásquez, quien fue secretario general del TSE en la magistratura pasada.

Pero ante un posible veto, que ya fue anunciado por el presidente Arévalo, la institución explicó que tendrían que tomar una serie de medidas porque se crean nuevos escenarios y desafíos de cara al evento electoral.

“En ese eventual escenario (del veto al Presupuesto), al TSE le corresponderá analizar las implicaciones presupuestarias y adoptar las acciones administrativas y legales pertinentes para garantizar el cumplimiento de su mandato constitucional”, respondió el TSE.

Complicaciones

El iniciar el año con un escenario presupuestario incierto podría traer algunas complicaciones a la logística electoral, según el análisis de Manfredo Marroquín, integrante de Acción Ciudadana y de la recién presentada plataforma de observación Mirador Electoral.

El observatorio, destinado a vigilar el proceso de elecciones 2027, considera que un retraso en el tema financiero podría impactar en esa primera parte logística del evento.

“El tema electoral tiene un calendario, ese calendario está sujeto a recursos disponibles. Efectivamente se complica, porque hay incertidumbre para los gastos que debe de hacer el TSE”, explicó Marroquín.

El Congreso aprobó de urgencia nacional el presupuesto 2027 el pasado 25 de noviembre. Fotografía: Prensa Libre (Moisés Xec).

En el caso de que el presupuesto aprobado no sea ejecutado por el veto, los diputados tendrían que autorizar en los primeros días del año una ampliación al TSE que les permitan hacer las inversiones necesarias para las elecciones.

“Es un hecho que sí complica, pero es una corresponsabilidad que tiene tanto el Ejecutivo como el Legislativo, le tienen que asegurar los fondos al TSE, porque la convocatoria se tiene que hacer en la fecha prevista”, insistió Marroquín.

El TSE debe de contar con holgura financiera para la contratación de personal, prestación de servicios, incluso para comenzar a destinar los fondos para las futuras Juntas Electorales Departamentales (JED).

En las elecciones del 2023 el TSE enfrentó complicaciones en la logística al tener retraso en las asignaciones de fondos a las JED, pese a que en aquella oportunidad el presupuesto fue aprobado y entró en vigencia sin complicaciones.

Otro punto vital con el presupuesto asignado al TSE será la fiscalización, ya que según Marroquín, es necesario que distintos sectores vigilen el buen uso que la autoridad electoral dará a los fondos destinados a elecciones.

“Así que tenemos que vigilar que las compras y contrataciones que haga el TSE estén apegadas a precios de mercado, sobre todo rubros en transmisión de datos, que es un tema donde las magistraturas anteriores tuvieron asignaciones cuestionadas”, concluyó.