Mirador Electoral, una plataforma integrada organizaciones de la sociedad civil, lanzó oficialmente su séptima misión de observación para las elecciones generales en Guatemala del 2027, con el objetivo de vigilar las distintas etapas del proceso y dar seguimiento a los factores que pueden afectar la transparencia e integridad de los comicios.

La iniciativa, que surgió en 2003 y acumula 24 años de trayectoria desde sus antecedentes de articulación regional, está integrada Acción Ciudadana, la Asociación de Mujeres Alas de Mariposas, Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia y Probidad (REDNAC-TP), entre otras.

Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, explicó que la observación abarcará desde las etapas previas a las elecciones hasta la jornada de votación y el periodo poselectoral. Entre los principales focos estará el financiamiento de las campañas, especialmente el gasto en plataformas digitales y el origen de los recursos utilizados para promocionar candidaturas.

“Hay un temor de que los recursos que se aprobaron del presupuesto vayan a parar a las campañas electorales”, señaló Marroquín. También cuestionó si los candidatos reportan ante la autoridad electoral los gastos que realizan en redes sociales y quién financia esas contrataciones.

Los riesgos para 2027

La misión identificó 11 desafíos para el próximo proceso electoral. Entre ellos figuran la fiscalización del financiamiento político, la detección de fondos ilícitos, la desinformación y el uso de inteligencia artificial para manipular contenidos.

También dará seguimiento a la seguridad tecnológica, la transmisión de resultados, la independencia de las autoridades electorales, la violencia política y el posible uso de recursos públicos con fines electorales.

El Mirador Electoral presentó oficialmente su misión de observación para las elecciones generales de 2027, el jueves 26 de noviembre de 2026. (Foto Prensa Libre: Mirador Electoral)

Otro de los componentes será la fiscalización del presupuesto del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que para las elecciones de 2027 cuenta con Q2 mil millones. Marroquín consideró necesario vigilar cómo se ejecutan esos recursos y revisar las compras y contrataciones de la institución.

“Monitorear las compras y las contrataciones que hace el Tribunal” será parte de la labor, indicó. Además, cuestionó el incremento del presupuesto electoral en comparación con los recursos que se utilizaron para organizar los comicios de 2003.

Judicialización y vigilancia ciudadana

La plataforma también observará el papel del sistema de justicia y las acciones legales que puedan incidir en el desarrollo de las elecciones. Marroquín consideró que la judicialización seguirá siendo un factor de riesgo, debido a los vínculos políticos que, a su juicio, existen en los procesos de elección de magistrados.

“Lo que no pueden ganar políticamente lo ganan judicialmente. Esa es la realidad”, afirmó, al referirse a la posibilidad de que se repitan escenarios de judicialización como los registrados durante el proceso electoral de 2023.

Durante la presentación, los representantes del Mirador Electoral destacaron que la observación también deberá adaptarse a las nuevas formas de manipulación de la opinión pública. La labor ya no se limita a vigilar la integridad del voto, explicó Edie Cux, asesor de Acción Ciudadana y parte del Mirador Electoral.

Cux destacó que la observación del próximo proceso deberá abarcar no solo la integridad del voto, sino también los riesgos de desinformación, manipulación en redes sociales, pubilcaciones falsas y contenidos generados o amplificados mediante inteligencia artificial.

“Ya no es suficiente solamente velar por la integridad del voto y la integridad electoral como tradicionalmente se hacía”, señaló.

Cux explicó que la participación ciudadana permitirá identificar posibles redes de corrupción e influencia política, así como prácticas de compra de votos y clientelismo en los departamentos. También mencionó que organizaciones como Alas de Mariposa monitorearán contenidos relacionados con violencia de género y violencia política contra las mujeres y pueblos indígenas.

Advirtió que la debilidad institucional del TSE hace necesario fortalecer la coordinación con la sociedad civil y promover una ciudadanía con capacidad crítica frente a la desinformación.

Mirador Electoral también habilitó nuevamente distintos canales para recibir denuncias ciudadanas, a través de un código QR, y reportes al WhatsApp 4122-8095. En estos se podrán hacer reportes de forma anónima respecto a la compra de votos, clientelismo y otras posibles irregularidades electorales.

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