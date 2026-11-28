El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó la guía para integrar las juntas para las elecciones 2027, con 10 requisitos obligatorios y ocho criterios deseables que incluyen experiencia en procesos electorales y formación académica.

Cómo parte de los preparativos que el TSE esta realizando para el desarrollo de los comicios generales del próximo año, publicó este este sábado 28 de noviembre la guía de los requisitos que deben llenar todas las personas interesadas en integrar las Juntas Electorales Departamentales, del Distrito Central y de Voto en el Extranjero durante las elecciones 2027.

En la publicación el TSE se detalla un listado de 10 requisitos indispensables que deberán cumplir las personas interesadas en integrar las juntas, así como otro listado con requisitos “deseables”.

Dentro de los requisitos obligatorios que deben cumplir los interesados en integrar Juntas Electorales Departamentales, del Distrito Central y de Voto en el Extranjero durante las elecciones 2027 se encuentran:

Hallarse en el ejercicio de sus derechos de ciudadano.

Radicar en el departamento (distrito) correspondiente.

Ser alfabeto (saber leer y escribir).

No desempeñar cargo directivo alguno en organizaciones políticas.

Tener reconocida honorabilidad.

Disponibilidad de tiempo para el servicio cívico que el cargo representa.

Que no tenga parentesco dentro de los grades de ley, con ningún candidato a cargo de elección popular dentro de la jurisdicción donde debe desempeñarse como integrante de la junta, en dado caso, dicha circunstancia se presente posterior a su nombramiento, deberá dimitir del cargo.

Que no tenga parentesco dentro de los grados de ley con ningún otro integrante de la junta.

No tener cuentas pendientes con el Tribunal Supremo Electoral o con el Estado.

No ser afiliado de alguna organización política.

Además de estos requisitos indispensables el TSE también publicó un listado con requisitos deseables para los integrantes de las Juntas Electorales entre los cuales cita:

Que hable un idioma de la localidad (distinto al idioma español).

Experiencia en el desarrollo de funciones electorales (integrante de la Junta Electoral Municipal, de Junta Receptora de Votos, coordinador de centro de votación, voluntariado cívico electoral u otro).

Conocimientos y/o experiencia en logística.

Capacidad de desempeño bajo presión.

Habilidad de atención a medios de comunicación.

Conocimientos básicos de Microsoft Office.

Titulo universitario o documento que acredite formación académica.

En el caso de la Junta Electoral del Voto en el Extranjero, la persona deberá tener conocimientos sobre el contexto migratorio de los Estados Unidos de América y la situación de los guatemaltecos en aquel país.

Experiencia tendrá un mayor peso

Hace unos días el magistrado del TSE Quelvin Jiménez comentó a Prensa Libre que el titulo universitario “no es una exigencia”, esto luego de que surgieran algunas publicaciones en las que se afirmaba que sería un requisito obligatorio para integrar las Juntas Electorales que funcionaran en el 2027.

“Creo que se entendió mal la información, pero es un requisito deseable, no estamos exigiendo un título para desempeñar el cargo, y los demás son los que explica la ley”, indicó en esa ocasión.

Según Jiménez, la experiencia que los aspirantes tengan en su participación dentro de procesos electorales anteriores tendrá un mayor peso que el título de educación superior.

“La experiencia va a pesar más, creemos que la gente que por años ha participado, que no tiene señalamientos y no tiene cuentas pendientes, definitivamente es el mayor peso al evaluar las propuestas, no podemos improvisar”, aseguró.

Cómo se integran las Juntas Electorales

Existe una Junta Electoral Departamental (JED) por cada departamento del país, con excepción del área central que por la cantidad de ciudadanos empadronados tiene a la Junta Electoral del Departamento de Guatemala (JEDG) y la Junta Electoral del Distrito Central (JEDC), que representa a la ciudad de Guatemala.

Las 22 Juntas Electorales Departamentales y la Junta Electoral del Distrito Central se integran con tres miembros propietarios o titulares, que ocuparán los cargos de presidente, secretario y vocal. Además, cuentan con otros dos integrantes que fungen como suplentes para cubrir ausencias temporales de los miembros titulares.

Todos desempeñan sus cargos de forma “ad-honorem” sin recibir remuneración, pero el Tribunal Supremo Electoral puede disponer otorgarles viáticos y gastos de representación para la realización de sus labores.