El avance acelerado de la tecnología ha transformando la contienda política y es el marco para Guatemala durante las elecciones generales del 2027. En este escenario, la inteligencia artificial (IA) ha pasado a convertirse en un factor que puede alterar la información que consume la audiencia diariamente.

Según datos documentados en la investigación para Acción Ciudadana (AC), elaborada por Jorge Rodríguez, analista y consultor especializado en política, las campañas de desprestigio y desinformación basadas en IA han aumentado un 4 mil porciento desde el 2022. Esto abarca desde la manipulación de imágenes y videos hasta la clonación de voz de figuras públicas (deepfakes) para engañar a los votantes.

El peligro no radica únicamente en la creación de noticias falsas, sino en la manera en que los algoritmos de redes sociales organizan el contenido, tal como advierte el informe. "La microsegmentación algorítmica hace que las personas queden atrapadas en burbujas en las que ven contenidos que se ajustan a su historial de navegación. Los prejuicios crecen y las opiniones se radicalizan…", cita el informe.

Además, la llegada de sistemas de IA capaces de actuar por sí solos permite programar y masificar campañas de desinformación personalizadas a gran escala sin necesidad de contar con grandes equipos humanos detrás.

Como cita el documento a partir de reflexiones en la últimas décadas, la tecnología ya no es solo una herramienta, sino un entorno que "moldea nuestra existencia y transforma la realidad compartida".

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La respuesta de los ciudadanos: ¿Cómo protegerse de la trampa digital?

Frente a la debilidad de los controles tradicionales y la velocidad de las redes sociales, la principal línea de defensa recae en la propia sociedad, se resalta en el estudio. Su propósito central es "brindar a la sociedad herramientas de concientización para resistir el uso indebido de la IA en las elecciones".

Para no caer en la manipulación ni difundir datos falsos, el informe resalta una serie de acciones prácticas para el lector:

Desconfiar de la emoción inmediata: Los contenidos diseñados para provocar indignación o temor suelen buscar reacciones viscerales para explotar sesgos y polarizar a la población.

Los contenidos diseñados para provocar indignación o temor suelen buscar reacciones viscerales para explotar sesgos y polarizar a la población. Dudar antes de compartir: Si un video, audio o noticia resulta demasiado sensacionalista, se debe mantener una actitud preventiva y dudar de su autenticidad antes de difundirlo.

Si un video, audio o noticia resulta demasiado sensacionalista, se debe mantener una actitud preventiva y dudar de su autenticidad antes de difundirlo. Verificar en fuentes oficiales: Ante dudas sobre el proceso electoral, fechas o candidatos, es indispensable contrastar la información en los portales oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y medios de comunicación verificados.

Ante dudas sobre el proceso electoral, fechas o candidatos, es indispensable contrastar la información en los portales oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y medios de comunicación verificados. Apoyarse en herramientas de verificación: Hacer uso de plataformas de comprobación de datos e iniciativas de monitoreo como Iverify (impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-) para detectar narrativas engañosas.

Hacer uso de plataformas de comprobación de datos e iniciativas de monitoreo como Iverify (impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-) para detectar narrativas engañosas. Fomentar el pensamiento crítico: Comprender que las plataformas digitales operan captando la atención de los usuarios para influir en sus percepciones, por lo que es necesario cuestionar quién financia o promociona determinados contenidos.

Proteger la democracia es tarea de todos

En sus recomendaciones finales, el informe de Acción Ciudadana subraya que la integridad del proceso electoral del 2027 exige tanto de la fiscalización institucional sobre el uso de la pauta digital como del compromiso de la ciudadanía por informarse de forma consciente y responsable.

De acuerdo con el documento, crear herramientas y fortalecer la cultura de verificación son pasos urgentes para resistir a la desinformación y engaño digital y asegurar la legitimidad del voto.

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