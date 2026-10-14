Cartel de Sinaloa, fusiles y disputa territorial: los posibles vínculos con el narco en Tajumulco e Ixchiguán

El conflicto territorial entre Tajumulco e Ixchiguán, San Marcos, se reactivó el martes 13 de octubre del 2026, mientras se desarrollaba una reunión de la Comisión Presidencial de Atención a la Conflictividad (Coprecon), con un intercambio de disparos entre pobladores de ambas comunidades, quienes habrían utilizado fusiles.

De acuerdo con un informe de la Policía Nacional Civil (PNC), los disparos comenzaron alrededor de las 14 horas y concluyeron a la media noche, dato que coincide con la información del Ministerio de la Defensa (Mindef).

El Mindef atribuye los ataques a una presunta estructura criminal dedicada al trasiego de drogas. Según información de inteligencia militar, grupos del crimen organizado vinculados con el Cartel de Sinaloa, que operan en Tajumulco e Ixchiguán, pretenden que los militares desplegados en la zona se retiren.

Agregó que el conflicto entre ambas comunidades está relacionado con límites territoriales y, según la información proporcionada, también involucra áreas destinadas al cultivo de amapola.

La violencia del 13 de octubre afectó a la comunidad educativa. Un video divulgado muestra a niñas que corren con sus mochilas y se refugian debajo de sus escritorios mientras se escuchan detonaciones. Ante los incidentes armados, el Ministerio de Educación (Mineduc) dispuso que varios establecimientos de Ixchiguán continuaran las clases a distancia.

Posible destrucción de búnkeres

El informe de la reunión de Coprecon señala que el objetivo de la reactivación del conflicto sería la "destrucción de búnkeres", utilizados por los comunitarios y crimen organizado.

Según el documento, pobladores de la aldea Villa Real, Tajumulco, tenían previsto destruir búnkeres ubicados en la aldea Tuichán, Ixchiguán, durante la tarde y noche del martes 13 de octubre.

Según el Mindef, el crimen organizado se habría aprovechado del conflicto para reclutar pobladores para la estructura criminal y se dediquen al "microtráfico o trafico hormiga de drogas" entre Guatemala y México.

Además, señala que los enfrentamientos son "un distractor para el narcotráfico por ser frontera".

Ante los nuevos enfrentamientos, el Ejército de Guatemala informó que reforzó la presencia militar en el área mediante patrullajes a pie y motorizados, así como puestos de control en las principales vías de comunicación.

Diálogo agotado y propuesta de Estado de Sitio

En el informe se indica que los representantes de Coprecon consideraron agotadas las posibilidades de diálogo, debido a que ambas comunidades no habían logrado resolver sus diferencias.

Ante esta situación, se planteó que el diálogo se elevara al Consejo Nacional de Seguridad, con la participación de otros actores, entre ellos el Organismo Judicial, para gestionar allanamientos y evaluar la declaración de un Estado de Sitio.

Conflicto podría servir como distractor para el narcotráfico

El documento también advierte que "el conflicto es un distractor también para el narcotráfico por ser frontera con México".

Añade que durante la reunión se propuso implementar una política pública para generar oportunidades para los habitantes de ambas comunidades, debido a que la ausencia del Estado, la pobreza y la falta de oportunidades son condiciones que aprovecha el crimen organizado para reclutar personas y mantener el conflicto.

Un conflicto con antecedentes vinculados al narcotráfico

Los enfrentamientos entre pobladores de Tajumulco e Ixchiguán, San Marcos, tienen antecedentes que van más allá de las disputas por límites territoriales. Investigaciones periodísticas han documentado señalamientos sobre la presencia de carteles mexicanos y el cultivo de amapola en esta región fronteriza.

El 16 de mayo del 2017, una publicación de InSight Crime, señaló que el conflicto entre ambas comunidades estaba relacionado originalmente con el control de tierras y el acceso al agua, pero que la violencia también habría aumentado por disputas sobre los cultivos destinados a la producción de drogas.

Indicó que la zona era utilizada para el cultivo de amapola, materia prima para la producción de heroína.

Según testimonios locales citados por InSight Crime, pobladores de Tajumulco trabajaban para el Cartel Jalisco Nueva Generación, mientras que la amapola cultivada en Ixchiguán estaba destinada al Cartel de Sinaloa.