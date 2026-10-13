Entre disparos, miedo y llanto: el impactante video de niñas que buscan refugio en una escuela de San Marcos

El sonido de las detonaciones obliga a un grupo de niñas a buscar refugio bajo sus escritorios, en medio de la tensión que se vive en la zona de conflicto entre Tajumulco e Ixchiguán, San Marcos. Un impactante video muestra el momento en que las menores corren con sus mochilas para protegerse de los disparos y evitar quedar expuestas al peligro.

Las imágenes reflejan los momentos de tensión que viven las estudiantes, quienes, en lugar de continuar con sus actividades escolares, deben buscar protección ante el peligro que representan los incidentes armados registrados en esa región de San Marcos.

En la grabación se escuchan las detonaciones mientras las pequeñas reaccionan con temor y buscan refugio en el piso, debajo de sus escritorios. Algunas manifiestan su angustia y otras lloran ante una situación que interrumpe abruptamente la tranquilidad de la jornada escolar.

Pobladores de la región aseguran que la muerte de un soldado, ocurrida el pasado 8 de octubre y atribuida al disparo de un francotirador, habría desencadenado una serie de incidentes armados en la zona de conflicto entre Tajumulco e Ixchiguán.

Los vecinos describen un ambiente de tensión e incertidumbre debido a las constantes detonaciones que se escuchan en distintos momentos del día.

Aunque hasta el momento no se cuenta con reportes confirmados de nuevos enfrentamientos armados, pobladores aseguran que los disparos al aire son frecuentes, lo que representa un peligro tanto para quienes viven en las comunidades cercanas como para las personas que transitan por las carreteras del sector.

Ministerio de Educación dispone clases a distancia

Ante los enfrentamientos y disparos reportados en las cercanías de establecimientos educativos, el Ministerio de Educación (Mineduc) informó que dispuso continuar las clases a distancia para resguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

La medida comprende las escuelas ubicadas en el cantón Las Brisas y el caserío Villa Linda, en la aldea Tuichán, municipio de Ixchiguán, San Marcos.

Según la cartera educativa, la decisión busca evitar que la comunidad escolar permanezca expuesta a los riesgos derivados de los incidentes armados en la región.

El Mineduc explicó que el proceso de aprendizaje continuará mediante guías de trabajo, con el acompañamiento de supervisores educativos, docentes y familias.

De esta manera, las autoridades pretenden garantizar la continuidad de la educación sin que los estudiantes deban trasladarse a los establecimientos mientras persistan las condiciones de inseguridad.

Las clases presenciales se retomarán únicamente cuando existan condiciones seguras para el regreso de los estudiantes y el personal educativo, indicó el ministerio.

La Dirección Departamental de Educación de San Marcos mantiene el seguimiento de la situación en coordinación con las autoridades correspondientes.

El Mineduc agregó que, de acuerdo con la revisión efectuada por las autoridades, no se reportan daños asociados a los incidentes armados. Sin embargo, se confirmó que los disparos se registraron en las cercanías de los establecimientos educativos.

Por su parte, el Ejército de Guatemala informó que se registró un enfrentamiento armado entre grupos ilegales de Ixchiguán y Tajumulco, San Marcos, presuntamente relacionado con disputas por el control territorial y el poder entre estas estructuras.

Ante esta situación, las fuerzas castrenses reforzaron la presencia militar en el área y mantienen patrullajes a pie y motorizados, así como puestos de control en las principales vías de comunicación, con el objetivo de brindar seguridad a la población.

El Ejército añadió que, hasta el momento, no tiene reportes de personas heridas como consecuencia de estos enfrentamientos.

Con información de Hugo Barrios

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