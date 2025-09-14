México captura a “D3”, cabecilla narco con vínculos con La Familia Michoacana, Guatemala y Costa Rica

Las autoridades mexicanas informaron sobre la detención, en Ciudad de México, de Sergio Cano Correa, alias “D3”, presunto cabecilla de una banda criminal vinculada al cartel La Familia Michoacana , junto a otros tres integrantes de un grupo dedicado a la producción de marihuana.

Fuentes de seguridad identificaron al principal detenido como Sergio Cano Correa, de 33 años, capturado durante un operativo en la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Cano Correa dirigía presuntamente el grupo delictivo con presencia en Ciudad de México, Estado de México, Guerrero y Sinaloa, dedicado al desarrollo de invernaderos para marihuana de diseño. Las operaciones fueron detectadas en Costa Rica y Guatemala, según las fuentes.

En un comunicado conjunto, agencias de seguridad mexicanas puntualizaron que la acción fue “resultado de trabajos de investigación e inteligencia para impedir la producción de drogas en la capital del país”, por lo que “se ejecutaron órdenes de cateo, fueron detenidos cuatro sujetos y se aseguraron inmuebles utilizados como bodegas e invernaderos de marihuana”.

Precisaron que la célula delictiva se dedicaba al desarrollo de invernaderos, producción, cosecha, distribución, almacenamiento y venta de marihuana de diseño.

El operativo fue coordinado entre agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital mexicana.

“Mediante un despliegue operativo y coordinado, se intervinieron de forma simultánea inmuebles ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztacalco. En ellos fueron detenidos cuatro hombres, uno de ellos identificado como cabecilla de la célula delictiva; también se aseguraron dosis de droga, cartuchos útiles y un vehículo”, señalaron.

Detallaron que en el domicilio de la alcaldía Iztacalco se localizó un invernadero con 1,153 plantas, dos bolsas con marihuana, una bolsa con polvo amarillo y una báscula digital.

En otro predio, en la alcaldía Benito Juárez, se aseguraron 139 paquetes y un costal con 35 kilos de marihuana.

Por su parte, las fuentes de seguridad identificaron a los otros tres detenidos como Patricio Daniel Hernández Ruiz, alias “Smog”, de 41 años; Paolo Josué Zavala Zavala, de 27, y Francisco Javier Valencia Ordoñez, de 34.

Este grupo estaría relacionado con La Familia Michoacana, uno de los seis carteles mexicanos que Estados Unidos designó como organizaciones terroristas en febrero, junto con el Cartel Jalisco Nueva Generación, el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Golfo, el Cartel del Noreste y los Carteles Unidos.