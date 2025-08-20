“Lupillo”, presunto colaborador de “Guayo Cano”, enfrenta juicio por crimen de nueve policías

Mauro Gustavo López, conocido como “Lupillo”, enfrenta juicio en el Juzgado de Mayor Riesgo “E”, señalado de asociación ilícita, asesinato y plagio o secuestro.

Las investigaciones detallan que López figuraba entre los 100 más buscados del país. Fue capturado en marzo del 2024 en la aldea San Ramón, La Montaña, municipio de La Libertad, Huehuetenango, por su presunta pertenencia a la estructura liderada por Eduardo Villatoro Cano, alias “Guayo Cano”.

El sindicado habría participado en el ataque armado perpetrado el 13 de junio del 2013 contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en la subestación policial de Salcajá, Quetzaltenango, donde fue ubicado como coordinador del ataque, según las pesquisas.

Esa noche, un comando armado irrumpió en la sede policial y disparó contra los agentes. Además, el subinspector César Augusto García fue secuestrado; días después, su cuerpo fue hallado desmembrado en un río de Huehuetenango.

Las investigaciones lo vinculan como hombre de confianza de Villatoro Cano, quien fue condenado en el 2018 a 372 años y ocho meses de prisión por el mismo caso.

El tribunal programó la continuación del debate para el próximo 25 de agosto.

