Ecuador incauta millonario cargamento de cocaína que zarpó del puerto Quetzal con destino a España

Un cargamento de cocaína procedente del puerto Quetzal, en Guatemala, y con destino final en Barcelona, España, fue decomisado por las autoridades ecuatorianas, informó este jueves 28 de agosto la Policía de Ecuador.

El decomiso, de casi una tonelada de clorhidrato de cocaína, se realizó en el marco del operativo denominado Ares XXXIV, ejecutado el miércoles pasado en uno de los puertos marítimos de Guayaquil, cabecera de la provincia de Guayas, en el suroeste del país.

Según el informe oficial, dentro del contenedor se hallaron 23 sacos de yute con 801 bloques de una sustancia blanquecina que, tras una prueba de identificación preliminar, dio positivo para 799,398 gramos de cocaína.

Además, se localizaron dos dispositivos GPS y dos juegos de sellos de seguridad alterados.

El contenedor había salido de Guatemala con productos de exportación y llegó al puerto ecuatoriano como parte de una ruta hacia España.

Con esta operación, la Policía aseguró haber evitado la distribución de cerca de ocho millones de dosis de alcaloides en territorio español, con un valor estimado en Europa de más de 37.3 millones de dólares.

Ecuador se mantiene como el tercer país con más incautaciones de droga a escala mundial, solo por debajo de Colombia y Estados Unidos, con un promedio anual de 200 toneladas desde el 2021 y un récord de casi 300 toneladas en el 2024.

Debido a su ubicación entre Colombia y Perú —principales productores mundiales de cocaína—, su economía dolarizada y sus puertos en el Pacífico, Ecuador se ha convertido en una vía clave para el tráfico de drogas hacia Europa y Norteamérica.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

