Extraditado a EE. UU. guatemalteco que habría coordinado toneladas de cocaína al cartel de Sinaloa

Roberto Carlo Girón Hernández, también conocido como "Gordo" y "RC", fue extraditado este martes 9 de septiembre a Estados Unidos para enfrentar cargos ante la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida. Según las autoridades, habría coordinado con el Clan del Golfo el envío de toneladas de cocaína al cartel de Sinaloa.

El arresto y la entrega del requerido reflejan la cooperación entre el Departamento de Justicia, la Administración de Control de Drogas (DEA), el Departamento de Estado y autoridades guatemaltecas, según el gobierno de EE. UU.

“¡Otra gran extradición y un narcotraficante significativo en manos de la justicia de EE. UU.!”, reiteró la embajada de EE. UU. en Guatemala en su cuenta oficial de X.

El Ministerio Público (MP) coordinó la captura de Girón Hernández el 3 de febrero pasado. Para esa fecha, se convirtió en el quinto guatemalteco solicitado en extradición detenido en el 2025.

La Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida lo requiere por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas.

Una investigación de agencias del orden identificó a Girón Hernández como parte de una red guatemalteca que, entre el 2015 y el 2023, actuó como intermediaria entre proveedores colombianos y compradores internacionales de cocaína.

El expediente lo señala como receptor de cargamentos que eran transportados desde Colombia a través de Centroamérica y México, con destino final en territorio estadounidense.

