Donald Trump negocia con Nayib Bukele para que El Salvador reciba migrantes de otros países

En su regreso a la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desea llevar a cabo la mayor deportación de migrantes indocumentados en la historia de la nación norteamericana y, de acuerdo con el zar de la frontera Tom Homan, el magnate republicano planea alcanzar un promedio de 1 mil 500 capturados por día.

El objetivo del neoyorquino es enviar a todas las personas indocumentadas a su país de origen; sin embargo, la cadena de televisión estadounidense, CBS News, reveló que la administración de Trump se encuentra desarrollando "un acuerdo de asilo" con Nayib Bukele, para poder deportar inmigrantes de otras nacionalidades a El Salvador.

Durante su primer mandato, Trump intentó concretar el acuerdo conocido como Tercer país seguro con El Salvador y, aunque en esa ocasión no tuvo éxito, en su segunda oportunidad el republicano presentará un trato que también incluye la deportación a territorio salvadoreño de los miembros del Tren de Aragua, una pandilla venezolana.

Si se lleva a cabo este pacto, los funcionarios estadounidenses tendrían el poder de deportar a migrantes no salvadoreños a El Salvador, tomando en consideración que a las personas deportadas se les negaría la posibilidad de solicitar asilo en los Estados Unidos, pero se les daría instrucciones para solicitarlo en el país centroamericano.

Las asociaciones defensoras de los migrantes en Estados Unidos indican que el presidente Donald Trump planea deportar a más de 10 millones de indocumentados a diferentes países de todo el mundo, por lo que se calcula que más de 600 mil salvadoreños podrían verse afectados por las medidas migratorias del magnate republicano.

Por el momento, se desconoce la manera en la que El Salvador podría manejar la hipotética recepción de los aviones estadounidenses con deportados de otras nacionalidades; sin embargo, Trump ha elogiado en más de una ocasión la capacidad del presidente Nayib Bukele de "resolver los problemas y dar el ejemplo a los demás".

En la actualidad, Estados Unidos únicamente tiene un acuerdo de "Tercer país seguro" con su vecino del norte, Canadá, con el que han intercambiado cientos de solicitantes de asilo que traspasan las fronteras estadounidenses; no obstante, el trato con El Salvador estaría diseñado para deportar venezolanos y así evitar lidiar con Nicolás Maduro.

Ante esta situación, el primer secretario de Estado con raíces latinas en la historia de los Estados Unidos, Marco Rubio, viajará a Centroamérica en su primera gira oficial y visitará a Guatemala, Costa Rica, Panamá y El Salvador, por lo que se espera que el político de ascendencia cubana se convierta en el mediador del acuerdo con Bukele.

En el 2017, El Salvador colaboró, junto con Guatemala y Honduras, en un programa similar, en donde los tres países centroamericanos se comprometieron a recibir solicitantes de asilo que pasaran por su territorio antes de llegar a Estados Unidos; sin embargo, únicamente el gobierno guatemalteco recibió a más de mil inmigrantes.

Ya en el segundo mandato de Donald Trump, el republicano sostuvo una conversación telefónica con el presidente Nayib Bukele, en donde ambos se comprometieron a "detener la inmigración ilegal y a las pandillas transnacionales", como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha, una organización terrorista internacional de criminales.

