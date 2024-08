El expresidente de EE. UU. y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, reactivó este lunes 12 de agosto su perfil en la red social X (antes Twitter), de la que fue suspendido en 2021 tras el asalto de sus simpatizantes al Capitolio.

Trump, que cuenta con más de 88 millones de seguidores en X, tomó esta decisión a menos de tres meses de los comicios presidenciales del 5 de noviembre, en los que se enfrentará con la candidata demócrata, Kamala Harris.

"¿Estás mejor ahora que cuando yo era presidente? Nuestra economía está destrozada. Nuestra frontera borrada. Somos una nación en declive", dijo en un mensaje que acumula decenas de miles de interacciones.

"¡Haz que el sueño americano sea ASEQUIBLE de nuevo! ¡Haz que Estados Unidos sea SEGURO de nuevo! ¡Haz que Estados Unidos sea GRANDE de nuevo!", añadió el expresidente.

Además de este mensaje, Trump compartió varias publicaciones de sus anuncios electorales en video.

Are you better off now than you were when I was president?



Our economy is shattered. Our border has been erased. We're a nation in decline.



Make the American Dream AFFORDABLE again. Make America SAFE again. Make America GREAT Again!