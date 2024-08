En un mensaje publicado en X (Twitter) el 10 de agosto el equipo de gestión de la cantante y su sello discográfico constatan que el uso del que fue el tema central de la película Titanic “no está autorizado de ninguna manera”.

“El equipo de gestión de Céline Dion y su sello discográfico, Sony Music Entertainment Canada Inc., se enteraron del uso no autorizado del video, la grabación, la interpretación musical y la imagen de Céline Dion cantando My Heart Will Go On en un mitin de campaña de Donald Trump / JD Vance (su compañero de candidatura) en Montana”, menciona el mensaje.

“Este uso no está autorizado de ninguna manera y Céline Dion no respalda este ni ningún uso similar. …Y realmente, ¿ESA canción?”, se pregunta el equipo de la artista, al referirse a esa canción, ganadora de un Oscar y un Globo de Oro, e identificada con la tragedia del hundimiento del Titanic.

No es la primera vez que a Trump ponen problemas algunos artistas a la hora de usar sus temas, además de la estrella canadiense, otros cantantes como Elton John o la banda de rock Kiss también lo hicieron en el pasado.

