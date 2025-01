Donald Trump suspende financiamiento estatal para procedimientos de transición de género en menores

“En todo el país, los profesionales médicos mutilan y esterilizan a un número cada vez mayor de niños influenciables“, afirma la orden ejecutiva. “Esta peligrosa tendencia será una mancha en la historia de nuestra nación y debe terminar”, añade.

La mitad de los estados han prohibido el tratamiento a menores que no se identifican con su género de nacimiento.

El decreto, que se aplica únicamente a los ministerios y agencias federales, establece que Estados Unidos no financiará, apoyará, alentará ni ayudará a la transición de un niño de un sexo al otro, además aplicarán firmemente todas las leyes que prohíban o restrinjan esos procedimientos.

Lea más: ¿Cómo saber si soy elegible para la ciudadanía estadounidense? Conoce los pasos clave

En ese sentido, el gobierno federal tiene prohibido financiar establecimientos de salud que hagan estos procedimientos, ya sean quirúrgicos u hormonales como la administración de bloqueadores de la pubertad.

“Nuestra nación ya no financiará (…) la llamada atención médica afirmando el género, que ya ha arruinado demasiadas vidas preciosas“, publicó el presidente Trump en su plataforma Truth Social.

Today, it was my great honor to sign an Executive Order banning the chemical castration and medical mutilation of innocent children in the United States of America. Our Nation will no longer fund, sponsor, promote, assist, or support so-called “gender affirming care,” which has…