Durante un acto público: video mostraría el asesinato a tiros de un empresario en el oeste de México

El empresario mexicano Eduardo Valdovinos, quien aspiraba a ocupar un cargo de coordinación dentro del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue asesinado a balazos este miércoles durante un acto público en el estado occidental de Michoacán.

El ataque ocurrió en el municipio de Lázaro Cárdenas, donde Valdovinos había participado en una cabalgata, de acuerdo con los primeros reportes.

Versiones recogidas por medios locales señalan que sujetos armados que viajaban en una motocicleta dispararon contra el empresario y posteriormente huyeron del lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las circunstancias del asesinato ni el posible móvil.

Este mismo día, el alcalde del municipio michoacano de Contepec, Eduardo Martínez Guzmán, fue atacado a balazos y resultó ileso, según reportes de medios locales.

Valdovinos buscaba asumir una coordinación municipal de Morena en Lázaro Cárdenas, un cargo vinculado a la organización territorial del partido gobernante, de cara a las elecciones de 2027.

Mataron a balazos al aspirante a la candidatura de Morena en Lázaro Cárdenas, Eduardo Valdovinos. El político morenista fue asesinado a tiros en su vehículo. pic.twitter.com/jOcpgg5sV7 — Javier Alatorre (@Javier_Alatorre) November 12, 2026

El asesinato se produce además en un contexto de violencia persistente contra autoridades locales en México.

La organización Data Cívica documentó en 2025 al menos 246 ataques contra funcionarios de gobierno o aspirantes a cargos judiciales, de los cuales 136 terminaron en asesinato, mientras que casi el 80 % de las víctimas se concentró en el nivel municipal.

Michoacán ha sido uno de los focos de esa violencia. En 2025 fueron asesinados los alcaldes Salvador Bastida, de Tacámbaro, y Martha Laura Mendoza, de Tepalcatepec.

🚨 Asesinan a Eduardo Valdovinos



🔴 Era empresario y aspirante a la Coordinación de la Cuarta Transformación y la Defensa de la Soberanía en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán



📌 Dos sujetos en motocicleta le dispararon al aspirante mientras montaba a caballo frente a… pic.twitter.com/vTPg38lXb5 — El Universal (@El_Universal_Mx) November 12, 2026

Uno de los casos de mayor repercusión fue el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de ese año durante una celebración del Día de Muertos.

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