Eclipse solar 2026: recomendaciones para poder ver el fenómeno de forma segura

El mundo está pendiente del próximo eclipse solar, que ocurrirá el miércoles 12 de agosto y será el número 16 que se registra en el siglo XXI.

Un eclipse solar total es un fenómeno en el que la Luna llega a tapar por completo el Sol y puede cruzar más de un continente. Solo puede ser contemplado por los observadores que se encuentran en la llamada línea de totalidad del eclipse.

Sin embargo, el fenómeno no podrá ser visto en todas partes del mundo. Cruzará España desde Galicia hasta Baleares y se podrá observar en su totalidad en partes de Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico y el extremo norte de Siberia.

En Estados Unidos serán pocos los lugares donde se verá el eclipse solar parcial, específicamente en Alaska, el noroeste y parte del norte del país, así como en Canadá.

Ante la oportunidad de ver el eclipse, los expertos han dado una serie de recomendaciones para presenciar el fenómeno de forma segura, ya que observarlo directamente puede causar lesiones permanentes en los ojos.

La NASA ha informado recientemente que nunca es recomendable mirar directamente el Sol durante un eclipse sin la protección necesaria.

Para ello existen gafas especializadas para observar eclipses, las cuales cumplen con la norma internacional ISO 12312-2, que garantiza la protección de los ojos de quienes observen el fenómeno.

Las autoridades reiteran que las gafas de sol convencionales no son recomendables, ya que no tienen la protección necesaria.

La NASA también recomienda evitar observar el eclipse mediante telescopios, cámaras, binoculares o lentes fotográficos que no cuenten con filtros solares.

"Siempre debes inspeccionar tus anteojos para eclipses o tu visor de mano antes de usarlo; si está roto, rayado o dañado de alguna otra manera, debes desechar el dispositivo. Supervisa siempre a los niños que utilizan visores solares", señala la NASA.

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