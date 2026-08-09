Eclipse solar total del 2026: claves para seguir el fenómeno del 12 de agosto, países, horarios, transmisión y datos

Agosto sorprenderá a los amantes de la astronomía y a los científicos, pues traerá un eclipse lunar, la lluvia de meteoros de las Perseidas y conjunciones. Además, el mundo será testigo del eclipse solar total que llegará a diversos países de América, Europa y África.

Este fenómeno ocurrirá cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alineen, lo que bloqueará al menos parte de la luz solar y proyectará una sombra sobre la Tierra. El evento ofrecerá al mundo un espectáculo visual poco frecuente.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) destaca que los territorios ubicados en el centro de la sombra lunar experimentarán oscuridad en el cielo, ya que, durante un eclipse, la Luna se interpone directamente entre el Sol y la Tierra y cubre por completo la fotosfera.

Las regiones que queden dentro de la denominada zona de umbra podrán observar este fenómeno de forma total. Asimismo, la NASA señala que quienes observen el eclipse dentro de la sombra de la Luna, pero fuera de la trayectoria de la totalidad, podrán verlo de forma parcial.

El 12 de agosto, el mundo podrá contemplar este fenómeno, tanto en las regiones que estén dentro de la sombra como mediante las transmisiones disponibles para quienes no puedan observarlo directamente.

Estos son los datos clave que debe conocer para seguir este fenómeno astronómico del 2026.

Países donde se verá el eclipse solar total

La NASA destaca que este fenómeno, que ocurrirá el 12 de agosto, recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña parte de Portugal.

El eclipse solar parcial podrá observarse en otras áreas del hemisferio norte, que incluyen partes del norte de Estados Unidos y, según la NASA, abarcan desde Alaska hasta Carolina del Norte.

También será visible en la mayor parte de Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África. Entre los países mencionados están Reino Unido, Irlanda, Francia, Italia, Alemania, Marruecos, Argelia, Mauritania, Senegal y Mali.

¿Cómo se desarrollará el eclipse?

Datos de la agencia espacial señalan que la franja de totalidad comenzará en “el extremo norte de Siberia, cerca del Polo Norte, y se desplazará hacia el sur a través de los océanos Ártico y Atlántico Norte, pasando por Islandia y España”.

En su trayectoria, otras regiones experimentarán un eclipse parcial, entre ellas el resto de Europa y partes de Norteamérica y África.

Mapa global de la trayectoria de la sombra proyectada durante el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. (Imagen: crédito NASA)

¿Se podrá ver en Guatemala?

Debido a la posición de la Tierra durante esta alineación, solo algunos países podrán observar el eclipse. En el caso de Guatemala, Edgar Castro, director del Instituto de Ciencias de la Tierra y Astronomía de la Universidad Galileo, destacó que este fenómeno no será visible.

Aunque en Guatemala no podrá observarse de forma directa, el experto recomendó seguir este espectáculo astronómico mediante transmisiones en vivo y ser parte del evento.

Horarios de observación

La NASA detalló los horarios en que se desarrollará el eclipse en algunos lugares donde será visible. Estos son los datos:

La NASA detalló los horarios en que se desarrollará el eclipse en algunos lugares donde será visible. Estos son los datos:

Ciudad Inicio parcial Máximo Cobertura Fin parcial Washington, D. C. (EE. UU.) 13.17 horas 13.53 horas 4% 14.27 horas Anchorage, Alaska (EE. UU.) 7.36 horas 8.21 horas 28% 9.09 horas Nueva York (EE. UU.) 13.07 horas 13.54 horas 9% 14.38 horas Barcelona (España) 19.35 horas 20.29 horas 99% 20.54 horas* Berlín (Alemania) 19.15 horas 20.08 horas 85% 20.38 horas* Casablanca (Marruecos) 18.48 horas 19.43 horas 87% 20.20 horas* Londres (Reino Unido) 18.17 horas 19.13 horas 91% 20.06 horas San Petersburgo (Rusia) 19.59 horas 20.51 horas 79% 21 horas* París (Francia) 19.22 horas 20.17 horas 92% 21.09 horas Nuuk (Groenlandia) 15.30 horas 16.35 horas 79% 17.39 horas Oslo (Noruega) 19.02 horas 19.57 horas 83% 20.49 horas

¿Se transmitirá en vivo?

Como parte de la difusión, la NASA anunció que realizará la transmisión de este evento astronómico en su plataforma gratuita NASA+, así como en servicios de transmisión de terceros y redes sociales.

Según el anuncio, el miércoles 12 de agosto transmitirá en directo el eclipse del hemisferio norte mediante Amazon Prime, Facebook, Instagram, NASA+, Twitch, X y YouTube. Estos son los horarios: