Eclipse solar total del 2026: claves para seguir el fenómeno del 12 de agosto, países, horarios, transmisión y datos

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Eclipse solar total del 2026: claves para seguir el fenómeno del 12 de agosto, países, horarios, transmisión y datos

El cielo será el escenario de uno de los fenómenos astronómicos más esperados por aficionados y científicos: un eclipse solar total que será visible en diversos países. Esto es lo que debe conocer.

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MARTIN, OHIO - APRIL 08: The moon passes in front of the sun during a solar eclipse on April 08, 2024 in Martin Ohio. Millions of people have flocked to areas across North America that are in the "path of totality" in order to experience a total solar eclipse. During the event, the moon will pass in between the sun and the Earth, appearing to block the sun. Gregory Shamus/Getty Images/AFP (Photo by Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Imagen de la Luna pasa frente al Sol durante un eclipse solar del pasado 8 de abril de 2024 en Martin, Ohio. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL / AFP)

Agosto sorprenderá a los amantes de la astronomía y a los científicos, pues traerá un eclipse lunar, la lluvia de meteoros de las Perseidas y conjunciones. Además, el mundo será testigo del eclipse solar total que llegará a diversos países de América, Europa y África.

Este fenómeno ocurrirá cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alineen, lo que bloqueará al menos parte de la luz solar y proyectará una sombra sobre la Tierra. El evento ofrecerá al mundo un espectáculo visual poco frecuente.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) destaca que los territorios ubicados en el centro de la sombra lunar experimentarán oscuridad en el cielo, ya que, durante un eclipse, la Luna se interpone directamente entre el Sol y la Tierra y cubre por completo la fotosfera.

Las regiones que queden dentro de la denominada zona de umbra podrán observar este fenómeno de forma total. Asimismo, la NASA señala que quienes observen el eclipse dentro de la sombra de la Luna, pero fuera de la trayectoria de la totalidad, podrán verlo de forma parcial.

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La NASA estudiará el eclipse solar total con experimentos en la trayectoria de la totalidad y anuncia que transmitirá en vivo

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MEX6090. PACHUCA (MÉXICO), 03/03/2026.- Fotografía que muestra la evolución del eclipse total de luna este martes, en la Pachuca (México). Un eclipse lunar total dejó una 'Luna de sangre' que será visible durante aproximadamente una hora desde el este de Asia hasta América central y del norte. EFE/ David Martínez Pelcastre

Eventos astronómicos de agosto del 2026: eclipse lunar, conjunciones, lluvia de meteoros y fases lunares

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El 12 de agosto, el mundo podrá contemplar este fenómeno, tanto en las regiones que estén dentro de la sombra como mediante las transmisiones disponibles para quienes no puedan observarlo directamente.

Estos son los datos clave que debe conocer para seguir este fenómeno astronómico del 2026.

Países donde se verá el eclipse solar total

La NASA destaca que este fenómeno, que ocurrirá el 12 de agosto, recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña parte de Portugal.

El eclipse solar parcial podrá observarse en otras áreas del hemisferio norte, que incluyen partes del norte de Estados Unidos y, según la NASA, abarcan desde Alaska hasta Carolina del Norte.

También será visible en la mayor parte de Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África. Entre los países mencionados están Reino Unido, Irlanda, Francia, Italia, Alemania, Marruecos, Argelia, Mauritania, Senegal y Mali.

¿Cómo se desarrollará el eclipse?

Datos de la agencia espacial señalan que la franja de totalidad comenzará en “el extremo norte de Siberia, cerca del Polo Norte, y se desplazará hacia el sur a través de los océanos Ártico y Atlántico Norte, pasando por Islandia y España”.

En su trayectoria, otras regiones experimentarán un eclipse parcial, entre ellas el resto de Europa y partes de Norteamérica y África.

Mapa global de la trayectoria de la sombra proyectada durante el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. (Imagen: crédito NASA)
Mapa global de la trayectoria de la sombra proyectada durante el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. (Imagen: crédito NASA)

¿Se podrá ver en Guatemala?

Debido a la posición de la Tierra durante esta alineación, solo algunos países podrán observar el eclipse. En el caso de Guatemala, Edgar Castro, director del Instituto de Ciencias de la Tierra y Astronomía de la Universidad Galileo, destacó que este fenómeno no será visible.

Aunque en Guatemala no podrá observarse de forma directa, el experto recomendó seguir este espectáculo astronómico mediante transmisiones en vivo y ser parte del evento.

Horarios de observación

La NASA detalló los horarios en que se desarrollará el eclipse en algunos lugares donde será visible. Estos son los datos:

La NASA detalló los horarios en que se desarrollará el eclipse en algunos lugares donde será visible. Estos son los datos:

CiudadInicio parcialMáximoCoberturaFin parcial
Washington, D. C. (EE. UU.)13.17 horas13.53 horas4%14.27 horas
Anchorage, Alaska (EE. UU.)7.36 horas8.21 horas28%9.09 horas
Nueva York (EE. UU.)13.07 horas13.54 horas9%14.38 horas
Barcelona (España)19.35 horas20.29 horas99%20.54 horas*
Berlín (Alemania)19.15 horas20.08 horas85%20.38 horas*
Casablanca (Marruecos)18.48 horas19.43 horas87%20.20 horas*
Londres (Reino Unido)18.17 horas19.13 horas91%20.06 horas
San Petersburgo (Rusia)19.59 horas20.51 horas79%21 horas*
París (Francia)19.22 horas20.17 horas92%21.09 horas
Nuuk (Groenlandia)15.30 horas16.35 horas79%17.39 horas
Oslo (Noruega)19.02 horas19.57 horas83%20.49 horas

¿Se transmitirá en vivo?

Como parte de la difusión, la NASA anunció que realizará la transmisión de este evento astronómico en su plataforma gratuita NASA+, así como en servicios de transmisión de terceros y redes sociales.

Según el anuncio, el miércoles 12 de agosto transmitirá en directo el eclipse del hemisferio norte mediante Amazon Prime, Facebook, Instagram, NASA+, Twitch, X y YouTube. Estos son los horarios:

EventoHora del Este (EDT)Hora de Guatemala (UTC-6)
Comienza la transmisión del eclipse13.15 horas11.15 horas
Comienza la totalidad en Islandia13.45 horas11.45 horas
Comienza la totalidad en España14.28 horas12.28 horas

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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