La NASA estudiará el eclipse solar total con experimentos en la trayectoria de la totalidad y anuncia que transmitirá en vivo

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La NASA estudiará el eclipse solar total con experimentos en la trayectoria de la totalidad y anuncia que transmitirá en vivo

El eclipse solar total de agosto podrá observarse en algunas regiones del mundo, mientras que en el resto podrá seguirse en vivo. La NASA aprovechará el fenómeno para realizar un experimento.

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MARTIN, OHIO - APRIL 08: The moon passes in front of the sun during a solar eclipse on April 08, 2024 in Martin Ohio. Millions of people have flocked to areas across North America that are in the "path of totality" in order to experience a total solar eclipse. During the event, the moon will pass in between the sun and the Earth, appearing to block the sun. Gregory Shamus/Getty Images/AFP (Photo by Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Foto de la Luna pasa frente al Sol durante un eclipse solar el 8 de abril de 2024 en Martin. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL / AFP)

El cielo será el escenario de uno de los fenómenos más impresionantes: un eclipse solar total que oscurecerá el cielo en algunas regiones de la Tierra. Este fenómeno único será la oportunidad que aprovechará la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) para realizar un experimento.

El eclipse oscurecerá el cielo en las regiones ubicadas dentro de la sombra que proyecte la Luna sobre la Tierra. En algunas zonas, el fenómeno será parcial, mientras que en otras será total, debido a su posición durante la alineación.

Se conoce que en países como Groenlandia, Rusia y algunas zonas del Atlántico Norte la oscuridad se prolongará más que en otros territorios. En Rusia, Estados Unidos y Canadá, el fenómeno será visible de forma parcial.

Recientemente, la NASA anunció que realizará la transmisión oficial de este evento astronómico para que los países donde no pueda observarse el fenómeno puedan ver cómo la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra.

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La NASA destacó que el miércoles 12 de agosto transmitirá el eclipse en directo a través de diversas plataformas de la agencia. Asimismo, ofrecerá vistas de la trayectoria del eclipse y entrevistas con expertos en la materia.

EventoHora del Este (EDT)Hora de Guatemala (UTC-6)
Comienza la transmisión del eclipse13.15 horas11.15 horas
Comienza la totalidad en Islandia13.45 horas11.45 horas
Comienza la totalidad en España14.28 horas12.28 horas

Experimento de la NASA

Uno de los proyectos que la NASA realizará durante este fenómeno astronómico será un experimento en la trayectoria de la totalidad, con el que busca investigar la dinámica de la corona solar.

Según el anuncio, un equipo científico financiado por la NASA será el encargado de seguir la sombra de la Luna con un avión de investigación de gran altitud denominado WB-57.

Asimismo, destacó que, como parte de este proyecto, enviará a estudiantes de varias universidades estadounidenses a regiones de Islandia y España para lanzar globos científicos antes, durante y después del eclipse, con el fin de investigar cómo el oscurecimiento temporal del cielo durante el eclipse afecta la atmósfera terrestre.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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