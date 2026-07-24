Eventos astronómicos de agosto del 2026: eclipse lunar, conjunciones, lluvia de meteoros y fases lunares

Algunos de los fenómenos astronómicos más llamativos llegarán en agosto, cuando el mundo sea testigo de dos eclipses, así como de una lluvia de meteoros y varias alineaciones.

El cielo de Guatemala permitirá observar algunos de estos fenómenos, entre ellos el eclipse lunar parcial, que cambiará parte del color de la Luna y la transformará de su blanco brillante a un tono anaranjado.

Este fenómeno se produce por la alineación del Sol, la Tierra y la Luna. Sin embargo, esta no será completamente centrada; por ende, no toda la Luna cambiará de color.

Será durante las noches oscuras de agosto cuando ocurran varios de los fenómenos astronómicos que maravillan a astrónomos y aficionados al universo, como la Luna del Esturión y la lluvia de meteoros.

Más allá de Guatemala, parte del mundo vivirá otro de los fenómenos astronómicos: un eclipse solar total que oscurecerá el cielo en los territorios ubicados en el centro de la sombra de la Luna.

Será cuando el satélite natural de la Tierra bloquee por completo la cara visible del Sol que la oscuridad se hará presente. Este fenómeno no será visible en el país, pero podrá seguirse por medio de las transmisiones de la NASA el próximo 12 de agosto del 2026.

Para conocer qué fenómenos sí podrán disfrutarse desde Guatemala, Prensa Libre consultó al director del Instituto de Ciencias de la Tierra y Astronomía de la Universidad Galileo, Edgar Castro, quien compartió los siguientes eventos.

Lluvia de meteoros

Castro indicó que la lluvia de meteoros de las Perseidas podría ser visible entre el 11 y el 12 de agosto.

Aunque agosto suele distinguirse por presentar nubosidad durante buena parte del tiempo, el experto destacó que, si el cielo permanece despejado, la Luna nueva favorecerá la observación, ya que no habrá interferencia de la luz lunar.

Fases de la Luna

Cuarto menguante: 5 de agosto

Luna nueva: 12 de agosto

Cuarto creciente: 19 de agosto

Luna nueva: 27 de agosto

Eclipse lunar

La alineación de la Luna, la Tierra y el Sol regalará al mundo uno de los fenómenos astronómicos favoritos de la humanidad: un eclipse lunar.

Aunque no será un eclipse total, este fenómeno hará que un alto porcentaje de la Luna cambie de color durante el proceso. El evento ocurrirá el próximo 27 de agosto.

Conjunciones

Otro de los fenómenos dignos de observar con un telescopio son las conjunciones, ya sea de la Luna con planetas o con otros astros.

Conjunción de Venus y la Luna

Lugar de observación: oeste

Fecha: 15 de agosto

Hora: 19.30 horas

Mercurio, Marte, Urano y la Luna

Estos astros se alinearán al amanecer, específicamente a las 4.50 horas del próximo 15 de agosto.