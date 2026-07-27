Eclipse lunar parcial de agosto del 2026: cuáles son los mejores lugares en Guatemala para observarlo y qué recomendaciones seguir

Guatemala podrá disfrutar de uno de los fenómenos astronómicos más llamativos: un eclipse lunar parcial que ocurrirá este mes de agosto. Este fenómeno será parcial, lo que significa que solo una parte de la Luna cambiará de color.

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), durante el eclipse más de la mitad de la Luna podrá apreciarse con un tono anaranjado, mientras que el resto conservará su aspecto habitual.

Este fenómeno ocurre durante la fase de luna llena, cuando la Tierra se sitúa entre la Luna y el Sol. En ese momento, la sombra terrestre se proyecta sobre parte de la superficie lunar y le confiere un tono anaranjado durante algunos minutos.

El eclipse lunar será visible en Europa, África, Asia occidental y América, incluido Guatemala. El director del Instituto de Ciencias de la Tierra y Astronomía de la Universidad Galileo, Edgar Castro, explicó que en Guatemala el fenómeno podrá observarse el 27 de agosto.

Castro comentó que la magnitud umbral del Eclipse lunar parcial será del 93%, rozando prácticamente la totalidad. El eclipse se desarrollará entre las 20.33 y las 23.52 horas y alcanzará su punto máximo poco después de las 22 horas, cuando el satélite natural estará alto en el cielo, hacia el sureste-sur.

Como agosto es uno de los meses en que el cielo suele permanecer nublado y se registran lluvias, las condiciones meteorológicas podrían dificultar la observación. Sin embargo, si el cielo permanece despejado, el eclipse podrá apreciarse en todo el país.

Aun así, existen áreas donde podría observarse en mejores condiciones debido a su ubicación y a la menor contaminación lumínica. Además, el experto ofreció recomendaciones para disfrutar mejor del fenómeno durante sus distintas etapas.

Al inicio del eclipse podrá observarse la Luna en su fase de luna llena. Conforme transcurran los minutos, comenzará a perder su forma completamente iluminada y cambiará de color hasta alcanzar el punto máximo del eclipse.

Lea más en el link: Eclipse lunar parcial: horarios para verlo en Guatemala, países donde será visible y qué esperar del fenómeno

Lugares de Guatemala donde podría observarse mejor

El astrónomo detalló algunos lugares donde los guatemaltecos podrían apreciar mejor el eclipse lunar parcial, que marcará el cierre de la temporada de eclipses del 2026:

El Valle del Motagua y Zonas Áridas de Zacapa (Estanzuela, Teculután, San Agustín Acasaguastlán)

Chiquimula y Esquipulas (Corredor Seco Oriental)

Sierra de los Cuchumatanes (Mirador Juan Diéguez Olaverri / Llanos de San Nicolás, Huehuetenango)

Meseta de San José Pinula o Altos de Fraijanes (Para residentes de la Capital)

Áreas con mayor dificultad para observarlo

Dependiendo del pronóstico meteorológico, la observación del eclipse desde la Ciudad de Guatemala será posible si el cielo permanece despejado. Si las condiciones son nubladas, Castro recomienda trasladarse a algún lugar del interior del país para observar el fenómeno.

Asimismo, destacó que, si no es posible desplazarse al oriente del país, los puntos altos del este del departamento de Guatemala "tienen una ligera ventaja microclimática respecto del centro y sur del departamento, ya que la nubosidad que ingresa desde el Pacífico suele chocar primero con las faldas de los volcanes de Agua y Pacaya".

¿Cómo observar el eclipse lunar parcial?

Los expertos destacan que para este fenómeno no se necesita equipo especial; sin embargo, recomiendan: