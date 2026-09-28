EE. UU. restringe visas a funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú: quiénes son los sancionados

Bajo las directrices del Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, el Departamento de Estado emitió una orden para revocar y restringir los visados a diversos funcionarios y figuras públicas de América Latina, señalándolos de"corruptos" y de “atentar contra gobiernos elegidos democráticamente”.

La medida, también afecta a los familiares directos de los sancionados. Según informó EFE, se ejecuta en virtud de la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, así como de la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, al considerar que sus actos obstaculizan los esfuerzos de Washington para combatir el narcoterrorismo en la región.

Bolivia encabeza la lista de sancionados

Bolivia es el país con mayor número de ciudadanos afectados dentro de la lista publicada por el Departamento de Estado, la cual detalla los nombres de trece cargos oficiales. Entre algunos sancionados figuran:

Roger Mariaca, fiscal general del Estado

Iván Manolo Lima, exministro de Justicia.

Israel Ramiro Campero, magistrado constitucional.

Martín Daniel Irusta, fiscal superior.

Albania Chane Caballero, jueza anticorrupción y de violencia contra la mujer.

Alberto Zeballos, fiscal titular de Santa Cruz.

Frans William Cabrera, coronel de la policía.

Adicionalmente, la administración estadounidense impuso restricciones migratorias a otros nueve ciudadanos bolivianos que, aunque no poseían una visa vigente, fueron declarados oficialmente "inelegibles" para obtenerla en el futuro.

Sanciones en Colombia y Perú

La directriz del Departamento de Estado también alcanzó a personalidades políticas y empresariales en territorio colombiano. Los sancionados son:

Euclides Antonio Torres, empresario.

Martha Isabel Peralta, senadora y presidenta del partido Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), integrante de la coalición gubernamental del Pacto Histórico.

Por su parte, en Perú la medida recae sobre Juan Carlos Núñez, juez del Tribunal Constitucional del Primer circuito de Lima. Las restricciones se extendieron también a dos ciudadanos de Ecuador y a sus núcleos familiares, aunque las autoridades estadounidenses optaron por mantener sus identidades en reserva.

El comunicado oficial concluyó con una advertencia directa de la administración estadounidense: "El mensaje del presidente Trump y del secretario Rubio es claro: los funcionarios corruptos y los criminales a quienes protegen no son bienvenidos en Estados Unidos".

El secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto Prensa Libre: EFE)

Con información de EFE.