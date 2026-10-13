¿El 911 pensó que era una farsa? los audios que revelan más detalles del caso de Christa Pike

Con el paso de los días, han surgido nuevos detalles sobre lo que ocurrió durante la ejecución fallida de Christa Pike en Tennessee. Ahora, se revelaron audios que evidenciarían el actuar de los cuerpos de socorro antes de su llegada al Centro Penitenciario de Riverbend.

The Associated Press obtuvo recientemente las grabaciones del 911, en las que se escucha que las autoridades demoraron en actuar porque pensaron que se trataba de una «farsa». Además, se produjeron malentendidos entre miembros del personal penitenciario y los servicios de emergencia.

Según Infobae, la llamada al 911 por parte de los miembros de la prisión ocurrió a las 20:40 horas del 30 de septiembre, casi una hora después de que comenzara la ejecución de Pike. Después de que la mujer recibiera una dosis de pentobarbital y sobreviviera, las autoridades penitenciarias llamaron a los servicios de emergencia.

El medio señala que, aproximadamente a las 21:03 horas, un miembro del Departamento de Comunicaciones de Emergencia (DEC, en inglés) afirmó que la llamada había sido calificada como «una farsa».

De hecho, en las grabaciones del sistema de emergencia se escucha a una persona decir: «Hemos sido informados por nuestros supervisores de que se trata de una llamada falsa. No se necesita asistencia médica en la prisión Riverbend», señala Infobae.

Los servicios de emergencia habrían calificado la llamada como «falsa» porque la persona que se comunicó no tenía un código de verificación exigido para la cárcel.

🇺🇸 The 911 calls from Christa Pike's BOTCHED execution in Tennessee are absolutely surreal...



After two doses of lethal injection drugs failed to kill her, prison officials called for an ambulance.



But dispatchers couldn't verify the call was real and at one point actually… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 13, 2026

Esto también provocó que los rescatistas permanecieran frente a las instalaciones penitenciarias sin que las autoridades les abrieran la puerta.

La confusión continuó cuando el Control Central de la cárcel afirmó que nadie de sus instalaciones había llamado al 911, mientras un supuesto funcionario exigía desde el portón exterior de la prisión que se abriera la puerta.

Finalmente, los rescatistas lograron ingresar a la prisión después de que la abogada defensora de Pike, Kelly Gleason, llamara directamente al 911 y alertara de que su clienta requería asistencia médica urgente.

Emergency help for Christa Pike was delayed by confusion among first responders and Tennessee prison officials following her failed execution last month, according to 911 dispatch recordings. pic.twitter.com/zCwoUDrEbM — The Associated Press (@AP) October 13, 2026

La cárcel confirmó la llegada de la ambulancia a las 21:11 horas, pero no fue hasta las 21:34 horas cuando trasladaron a Pike a un centro asistencial.

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