El presidente Mulino se opone a las exigencias de Trump de bajar los peajes del Canal de Panamá

Durante la tarde del pasado jueves 26 de diciembre, el presidente panameño José Raúl Mulino le aseguró a su población que los peajes del Canal de Panamá no se rebajarán; tras las quejasdel presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que los norteamericanos estaban siendo "estafados" por la nación canalera.

"La respuesta es no. Los peajes no se hacen al antojo de los presidentes, se fijan en un proceso público y abierto en el que participan los clientes", declaró el mandatario canalero, quien recalcó que, durante los últimos años, las posiciones de los países usuarios frenaron el aumento del precio y todos los involucrados estuvieron de acuerdo.

El Canal de Panamá fue construido por los Estados Unidos en 1914 y lo administró hasta diciembre de 1999, sin embargo, el presidente de Panamá recordó que, cuando el canal de navegación ubicado entre el mar Caribe y el océano Pacífico era operado por el país norteamericano, "ellos solo le pagaban una miseria" al estado canalero.

Posteriormente, Mulino destacó que esperará al 2025, cuando Donald Trump asuma su segundo mandato, para hablar con el Gobierno estadounidense de temas importantes como la migración; no obstante, aclaró que, "no existe ninguna posibilidad de hablar nada que busque replantear la realidad de que el canal es panameño".

Amenazas de recuperar el Canal de Panamá

El pasado miércoles 25 de diciembre, Trump anunció que nominará a Kevin Marino Cabrera para que sea el próximo embajador estadounidense en Panamá. El hijo de migrantes cubanos es el actual comisionado del condado de Miami, Florida y el presidente electo lo catalogó como un "feroz luchador de los principios norteamericanos".

Tras el anuncio de Donald Trump, el presidente panameño Mulino comentó que no tenía nada que decir al respecto, ya que no tenía ni idea de quien eran Kevin Marino: "Vi lo del muchacho embajador, es menor que mi hijo y eso me sorprendió. Cuando apruebe su permiso me enteraré más de su trayectoria, pero eso será en el 2025", agregó.

Lea más: Donald Trump dice que EE. UU. es “estafado” por las tarifas del Canal de Panamá y exigirá que sea “devuelto”

Por último, el mandatario centroamericano aseguró que en el Canal de Panamá no hay presencia de soldados chinos, tras la insistencia del presidente electo estadounidense: "No hay chinos en el canal de navegación. Esas afirmaciones seguramente demuestran sus temores geopolíticos", apuntó José Raúl Murino.

Luego de haber nominado a Cabrera como embajador, Trump generó un gran revuelo al amenazar con recuperar el control estadounidense sobre el Canal de Panamá si en dado caso las autoridades del país centroamericano no reducen las tarifas que cobran para su tránsito; una amenaza que fue repudiada por varios líderes latinoamericanos.

El Canal de Panamá abarca un total de 80 kilómetros de longitud y conecta el Océano Pacífico con el Atlántico. Durante el 2024, sus principales usuarios fueron: Estados Unidos con el 74% de la carga y China con el 21%. Mientras que Japón, Corea del Sur y Chile representan tan solo un 4% de la carga internacional entre los tres países.

Las tarifas que pagan las embarcaciones por usar la vía son establecidas por la Autoridad del Canal, un ente público autónomo, que se basa en las necesidades y la demanda del comercio. "El sistema de peajes se diferencia por segmento de mercado, no importa el país de procedencia" explicó el jefe del canal panameño, Jorge Quijano.