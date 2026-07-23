En vivo: Tormenta tropical Bertha llegará a Texas y este será su impacto en EE. UU.

La tormenta tropical Bertha reingresará a Estados Unidos entre este jueves 23 y el viernes 24 de julio por el estado de Texas, luego de desplazarse por el sur de Luisiana.

Por ello, el gobernador de Texas, Jeff Landry, declaró este jueves el estado de emergencia, aunque, de forma preliminar, no se han reportado daños ni afectaciones mayores.

Según la última actualización del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés), Bertha tocó tierra en Luisiana el miércoles y luego regresó al mar.

Sin embargo, la tormenta se desplaza ahora sobre Texas, donde ingresará como tormenta o depresión tropical antes de disiparse este fin de semana.

La trayectoria prevista para Bertha indica que se desplazará a lo largo de las costas de Luisiana y del extremo oriental de Texas hasta la tarde de este jueves.

🌊STORM SURGE: Water rushed over the walls along the coast of Lake Pontchartrain as Tropical Storm Bertha made its first landfall in Louisiana Wednesday. Parts of the northern Gulf Coast should still expect 1-3 feet of water above normally dry land through Thursday. Watch FOX… pic.twitter.com/b98j8tNKUL — FOX Weather (@foxweather) July 23, 2026

Durante la noche, la tormenta ingresará en Texas.

El fenómeno, surgido el lunes, se encontraba en el último reporte a 230 kilómetros (145 millas) al oeste de Nueva Orleans, la mayor ciudad de Luisiana. Presentaba vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (45 millas) y se desplazaba hacia el oeste a 20 kilómetros por hora (13 millas).

Tropical Storm Bertha was turning toward Texas early Thursday after making landfall over Louisiana on Wednesday, then heading offshore again. https://t.co/rzp9kNbOQz — CBS News (@CBSNews) July 23, 2026

El NHC anticipó que Bertha producirá acumulados de lluvia de hasta 6 pulgadas (más de 150 milímetros) a lo largo de la costa de Texas, lo que "puede producir inundaciones repentinas aisladas, especialmente en áreas urbanas", así como marejadas que "causen condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida".

El gobernador de Luisiana declaró el estado de emergencia por el ciclón, aunque indicó en una conferencia de prensa que "las buenas noticias son que la tormenta, probablemente, no producirá el tipo de lluvia o viento que un evento así podría causar".

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