Escándalo de espionaje expone contradicciones en la política de Donald Trump hacia China

A una semana de la reunión prevista entre el presidente Donald Trump y el mandatario chino, Xi Jinping, en Shenzhen, un creciente escándalo de espionaje pone al descubierto una contradicción en la política estadounidense hacia su principal rival militar y económico.

Durante su segundo mandato, Trump ha advertido reiteradamente que Estados Unidos no puede quedarse atrás de China en la carrera por la inteligencia artificial. Ha utilizado la amenaza de Pekín para justificar su oposición a regular esta tecnología, que avanza rápidamente.

Sin embargo, también ha autorizado la venta de tecnología avanzada a China, pese a las advertencias de funcionarios de línea dura de su Gobierno de que esas exportaciones podrían ayudar a Pekín a reducir la brecha tecnológica con Estados Unidos.

Y cuando surgieron acusaciones de que la inteligencia china había logrado acercarse a Jensen Huang, uno de los ejecutivos más influyentes del sector tecnológico y estrecho colaborador del presidente, Trump aparentemente tomó pocas medidas.

En mayo, durante un viaje de Trump a China, el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, le advirtió que Estados Unidos había obtenido información de inteligencia según la cual Huang mantenía una relación extramatrimonial con una mujer sospechosa de ser espía china.

Así lo explicó una persona familiarizada con el informe presentado por Rubio, quien solicitó el anonimato porque no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el asunto.

Esta cronología contradice la versión de Trump, quien el lunes negó ante los periodistas haber conocido la situación durante aquel viaje.

Rubio transmitió la advertencia a bordo del Air Force One, poco antes de una escala en Anchorage, donde Huang se incorporó al viaje a última hora. The New York Times fue el primer medio en informar sobre esa advertencia.

Según ese periódico, era al menos la segunda vez que Trump recibía información sobre el caso. En lugar de distanciarse de Huang, el mandatario lo llevó en el viaje, mantuvo sus conversaciones telefónicas habituales y continuó apareciendo frecuentemente con él en actos públicos.

El lunes, Trump evitó precisar cuándo se enteró por primera vez de que Huang mantenía una relación con una mujer que, según las pruebas reunidas por la inteligencia estadounidense, era una espía china. “Desde luego, no me afectó mucho”, respondió.

Trump también afirmó que no planea abordar el asunto con Xi durante la cumbre de la próxima semana y dejó abierta la posibilidad de que Huang lo acompañe.

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La influencia de Nvidia en la Casa Blanca

La reacción moderada de Trump refleja las prioridades contrapuestas que han definido su política hacia China.

Sus advertencias sobre las ambiciones tecnológicas de Pekín chocan con sus estrechos vínculos con ejecutivos estadounidenses y con su interés en preservar el frágil acercamiento diplomático con Xi.

Pocos empresarios han ejercido tanta influencia sobre la política de Trump hacia China como Huang, quien ha realizado gestiones con considerable éxito para que Nvidia pueda seguir vendiendo algunos de sus chips en el lucrativo mercado chino.

Huang se ha convertido en una figura habitual del entorno presidencial, aunque sus esfuerzos lo han enfrentado repetidamente con funcionarios del Gobierno que defienden una postura más dura frente a China.

Cuando Trump ofreció una cena de Estado en honor de Xi durante su visita a Estados Unidos en septiembre, Huang y su esposa ocuparon lugares en la mesa principal, junto con ambos mandatarios y otros ejecutivos.

“Para otros presidentes, [el escándalo] podría haber provocado una fuerte reacción, pero creo que la actitud de Trump ante este tipo de situaciones es: si nos lo hacen a nosotros, se lo hacemos a ellos. ¿Qué tiene de raro?”, dijo Victor Shih, profesor de política china en la Universidad de California en San Diego.

“No creo que Trump quiera empañar lo que él considera logros de las dos últimas cumbres entre los dos líderes”, añadió.

Según Craig Singleton, investigador principal de la Fundación para la Defensa de las Democracias, una organización no partidista, la cercanía de Huang con Trump fue precisamente uno de los factores que lo convirtieron en un objetivo valioso para China.

“Ese acceso era bidireccional”, explicó Singleton.

“Una relación de confianza con Huang podría haber ayudado a Pekín a influir en la toma de decisiones de Estados Unidos sobre el control de los chips, al moldear los argumentos que presentaba al presidente, y podría haber informado a Pekín sobre los planes e intenciones de Washington”, agregó.

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Los demócratas exigen explicaciones

Los demócratas criticaron a Trump por no actuar después de recibir información de que Huang era objetivo de una presunta operación de espionaje.

“¡Qué negligencia! Se supone que debe proteger a Estados Unidos, no a China ni a sus amigos”, declaró el martes en el pleno del Senado Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata y representante de Nueva York.

“Trump ha estado ocupado intentando defender a Jensen Huang cuando debería estar defendiendo nuestra seguridad nacional. Es así de simple, es obvio”, añadió Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata y representante de Nueva York.

Los principales dirigentes demócratas, que tendrán mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes en el próximo Congreso, han pedido controles más estrictos sobre las exportaciones de chips estadounidenses. Tras las revelaciones sobre Huang, intensificaron esas exigencias.

La exportación de semiconductores a China es una “cuestión de inmensa importancia para la seguridad nacional”, afirmó Jim Himes, representante demócrata de Connecticut y principal integrante de su partido en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

“Estamos recabando activamente más información para comprender qué sucedió y si el proceso de toma de decisiones para exportar chips fue influenciado indebidamente o se vio comprometido”, señaló Himes.

Las acusaciones también podrían fortalecer la posición de los funcionarios del Gobierno que defienden una política más restrictiva hacia China.

Estos sectores se han opuesto a la decisión de Trump de permitir que Nvidia exporte al mercado chino algunos de sus chips menos avanzados, los H200.

Nvidia y David Sacks, exasesor de Trump en inteligencia artificial y criptomonedas, han sostenido que resulta beneficioso que la industria china de inteligencia artificial dependa de una empresa estadounidense para obtener chips.

“Sea cual sea el resultado final de la investigación, su credibilidad en Washington se ve seriamente cuestionada”, afirmó Singleton.

“Incluso si sus posturas políticas fueran enteramente suyas, la sospecha de influencia de la inteligencia china podría dificultar considerablemente la defensa de esos argumentos”, agregó.

De ser así, la presunta operación de espionaje china podría haber resultado contraproducente “de forma espectacular”, según Singleton.

Trump busca preservar su acercamiento con Xi

Hasta ahora, Trump ha respaldado a Huang y ha dado señales de que no permitirá que el episodio frustre la cumbre prevista en China.

Tampoco parece dispuesto a dejar que el escándalo afecte la visita que Xi tiene programada para el próximo mes, cuando participe en la reunión del Grupo de los 20 (G20), que congrega a los líderes de las principales economías del mundo.

El encuentro se celebrará en el Trump National Doral Golf Club. China ha rechazado las acusaciones, calificándolas de “infundadas” y de un intento de desprestigiar a Pekín.

Los medios estatales chinos han sugerido que las filtraciones sobre el caso podrían haberse difundido deliberadamente para perjudicar el frágil acercamiento entre ambos países.

“Dado el alivio de las tensiones entre China y Estados Unidos, logrado con tanto esfuerzo... ¿hay alguien entre bastidores impulsando una agenda y fomentando la confrontación?”, preguntó el lunes Global Times, periódico respaldado por el Partido Comunista chino.

El medio estableció paralelismos con el incidente del globo de vigilancia chino del 2023, que llevó al entonces secretario de Estado, Antony Blinken, a posponer una visita prevista a Pekín.

Según los analistas, las reacciones moderadas de Pekín y la Casa Blanca indican que es poco probable que el escándalo altere sustancialmente la cumbre.

“O a Trump no le importa demasiado este tema, o todavía confía en Huang hasta cierto punto”, afirmó Sam Bresnick, investigador del Centro de Seguridad y Tecnología Emergente de la Universidad de Georgetown.