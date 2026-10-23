EE. UU. eliminará aranceles a productos de Canadá a días de las elecciones legislativas: ¿qué hay detrás de la medida?

El gobierno de Estados Unidos decidió retirar los impuestos a la importación, conocidos como aranceles, a nueve categorías de productos provenientes de Canadá que resultan fundamentales para las actividades agrícolas y forestales del Estado de Maine, Estados Unidos.

Esta medida de la Casa Blanca responde de manera directa a las solicitudes de la senadora republicana, Susan Collins. Argumentó la importancia de proteger a los productores locales afectados por estas cargas fiscales en plena contienda electoral.

El gobierno eliminó los impuestos de importación a nueve productos de Canadá que son muy necesarios para la agricultura y la industria de la madera en Maine, como maquinaria, equipos de frío y materiales para empaque. Collins explicó: “son una parte vital de la economía de nuestro estado y sustentan a nuestras comunidades rurales y costeras”.

La presión electoral y el comercio exterior

Medios internacionales como Infobae señalan que la modificación en la política arancelaria ocurre en un escenario político competitivo, donde los candidatos republicanos de estados fronterizos como Maine y Michigan buscan equilibrar el respaldo a su partido con la necesidad de convencer a los votantes independientes.

El tema del comercio exterior se convirtió en el eje de discusiones recientes, destacando el enfrentamiento que Collins sostuvo sobre este asunto con su rival demócrata, Troy Jackson, durante un debate el pasado 6 de octubre.

Analistas señalan que conseguir retirar esos impuestos le sirve a la senadora para su campaña, ya que demuestra que trae beneficios para la economía local antes de las votaciones del 3 de noviembre. Las encuestas entre el 16 y el 20 de octubre muestran un empate del 49% entre Collins y Jackson. Este resultado es clave porque podría definir qué partido controla el Senado de Estados Unidos, donde los republicanos tienen actualmente 53 asientos y los demócratas 47.