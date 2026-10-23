EE. UU. eliminará aranceles a productos de Canadá a días de las elecciones legislativas: ¿qué hay detrás de la medida?

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EE. UU. eliminará aranceles a productos de Canadá a días de las elecciones legislativas: ¿qué hay detrás de la medida?

EE. UU. eximirá de aranceles a productos de Canadá tras gestiones de una senadora republicana que busca su reelección en Maine el 3 de noviembre.

Valery Velásquez

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WASHINGTON (United States), 15/07/2026.- US Senator Susan Collins (R-ME) speaks at a Senate Intelligence Committee hearing on the nomination of Jay Clayton to be Director of National Intelligence in the Dirksen Senate office building in Washington, DC, USA, 15 July 2026. EFE/EPA/ANNABELLE GORDON

La senadora republicana por Maine, Susan Collins, gestionó ante la Casa Blanca la exención de aranceles a productos esenciales de Canadá para proteger la economía local. (Foto Prensa Libre: EFE)

El gobierno de Estados Unidos decidió retirar los impuestos a la importación, conocidos como aranceles, a nueve categorías de productos provenientes de Canadá que resultan fundamentales para las actividades agrícolas y forestales del Estado de Maine, Estados Unidos.

Esta medida de la Casa Blanca responde de manera directa a las solicitudes de la senadora republicana, Susan Collins. Argumentó la importancia de proteger a los productores locales afectados por estas cargas fiscales en plena contienda electoral.

El gobierno eliminó los impuestos de importación a nueve productos de Canadá que son muy necesarios para la agricultura y la industria de la madera en Maine, como maquinaria, equipos de frío y materiales para empaque. Collins explicó: “son una parte vital de la economía de nuestro estado y sustentan a nuestras comunidades rurales y costeras”.

La presión electoral y el comercio exterior

Medios internacionales como Infobae señalan que la modificación en la política arancelaria ocurre en un escenario político competitivo, donde los candidatos republicanos de estados fronterizos como Maine y Michigan buscan equilibrar el respaldo a su partido con la necesidad de convencer a los votantes independientes.

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El tema del comercio exterior se convirtió en el eje de discusiones recientes, destacando el enfrentamiento que Collins sostuvo sobre este asunto con su rival demócrata, Troy Jackson, durante un debate el pasado 6 de octubre.

Analistas señalan que conseguir retirar esos impuestos le sirve a la senadora para su campaña, ya que demuestra que trae beneficios para la economía local antes de las votaciones del 3 de noviembre. Las encuestas entre el 16 y el 20 de octubre muestran un empate del 49% entre Collins y Jackson. Este resultado es clave porque podría definir qué partido controla el Senado de Estados Unidos, donde los republicanos tienen actualmente 53 asientos y los demócratas 47.

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