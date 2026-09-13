Ataques a puñaladas dejan cuatro muertos y un menor herido en Luisiana

Cuatro personas murieron en Luisiana, en el sur de EE. UU., a manos de un hombre que apuñaló a las víctimas en una serie de ataques y que ya fue detenido, según informó este domingo 13 de septiembre la Oficina del Alguacil del Condado de Terrebonne.

La dependencia informó en un comunicado del arresto este domingo de Kaegan Jude Solet, un hombre de 47 años sospechoso de apuñalar el sábado a las víctimas en diferentes casas en el área de Ashland Drive, en la ciudad de Houma, aunque todavía no ha informado del móvil del crimen.

Las autoridades primero encontraron a un menor de edad con heridas de arma blanca en Ashland Drive, desde donde lo trasladaron a un hospital en el que permanece en condición crítica, según la información de la Oficina del Alguacil.

Pero, añadió el comunicado, "a medida que avanzaba la investigación, los agentes descubrieron varias víctimas mortales dentro de viviendas cercanas. Al menos cuatro víctimas han sido declaradas muertas".

"Esta sigue siendo una investigación activa y en curso. Se proporcionará información adicional tan pronto como esté disponible", indicó la nota informativa, que no precisó la cantidad de personas heridas, además de las fallecidas. Aunque más de tres cuartas partes de los homicidios en EE. UU. ocurren por armas de fuego, las armas blancas representan el segundo instrumento más usado para asesinatos, el 9% del total, con un promedio de mil 600 a mil 800 casos al año, según informa el sitio especializado Ammo, con base en información del Gobierno.

At least 4 killed in Louisiana stabbing spree as police search for person of interest with violent past https://t.co/dZj3h9rwui pic.twitter.com/eOAGK48gTg — New York Post (@nypost) September 13, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.