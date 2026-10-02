Buscan repatriar a migrante guatemalteco que murió tras intento de detención de ICE en Michigan

Familiares y miembros de la comunidad guatemalteca recaudan fondos para trasladar a Guatemala los restos de Mario David Coronado Juárez, quien murió después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) intentaran detener el vehículo que conducía en Grand Rapids, Chicago.

Coronado residía en Michigan, Estados Unidos, y murió el domingo 20 de septiembre en un accidente de tránsito ocurrido después de que agentes del ICE intentaran detenerlo, según medios locales y activistas.

Los reportes señalan que Coronado murió luego de que el automóvil se saliera de la vía, chocara contra un árbol y se incendiara. Medios estadounidenses apuntan que la Policía de Grand Rapids informó que agentes de ICE habían intentado detener el vehículo antes del accidente.

Activistas han descrito lo ocurrido como una persecución, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) sostiene que los agentes suspendieron el operativo cuando el conductor se alejó a alta velocidad.

La familia del guatemalteco busca ahora reunir fondos para repatriar sus restos a Guatemala, según información enviada a Prensa Libre por correo electrónico por Claudia Curiel, de GoFundMe, plataforma digital de financiación colectiva por medio de la cual se lleva a cabo la recaudación.

Hasta el momento, la campaña ha reunido US$2 mil 638 de una meta de US$15 mil.

La recaudación fue promovida por la activista Karla Barberi, quien ha acompañado a la familia y a la comunidad guatemalteca de Grand Rapids. Michigan Advance informó que Barberi conocía personalmente a Coronado y trabaja para que sus restos sean trasladados a Guatemala.

En la publicación de GoFundMe, Barberi escribió: "Nuestra comunidad se une para traer a Mario David Coronado de regreso a su familia en Guatemala. Necesitamos urgentemente su ayuda. En las primeras horas de la mañana del domingo 20 de septiembre, Mario se dirigía a su trabajo en Grand Rapids, Michigan, cuando agentes de ICE intentaron detener el vehículo que conducía, poco antes del choque. Su vehículo se salió del camino, chocó contra un árbol y se incendió. Mario trágicamente perdió la vida... Mario deja atrás a su esposa y tres hijos —dos hijas y un hijo— que viven en Guatemala. Su familia ahora enfrenta el dolor inimaginable de perder a un esposo y padre, mientras intenta reunir los fondos necesarios para traerlo de vuelta a casa".

Versiones sobre el accidente

El accidente ocurrió alrededor de las 7 horas del domingo 20 de septiembre, cerca de Century Avenue SW y McKendrick Street, en Grand Rapids.

Según información divulgada por medios de Michigan, agentes de ICE intentaron detener a Coronado Juárez antes del choque. La Policía de Grand Rapids informó que los agentes migratorios fueron los primeros en llegar al lugar del accidente.

El DHS, sin embargo, negó que se hubiera producido una persecución. Según la versión de esa dependencia, los agentes intentaron detener el vehículo para confirmar la identidad del conductor y este se alejó a alta velocidad. El departamento afirmó que, por razones de seguridad pública, los agentes suspendieron inmediatamente el operativo.

La versión federal es cuestionada por activistas y miembros de la comunidad latina en Michigan, quienes aseguran que agentes migratorios perseguían al guatemalteco antes del accidente. Michigan Advance también informó que autoridades locales describieron el hecho como ocurrido mientras el conductor huía de un intento de detención de ICE.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, ordenó a la Policía Estatal de Michigan efectuar una revisión independiente de las actuaciones policiales relacionadas con el caso, en coordinación con la investigación de la Policía de Grand Rapids.

Trabajaba para mantener a su familia

Coronado Juárez tenía 35 años, según información de familiares citada por medios locales, y llevaba unos siete años viviendo y trabajando en Grand Rapids.

De acuerdo con Telemundo Chicago, era originario de Tuichilupe, Comitancillo, San Marcos. Estaba casado y tenía tres hijos: Isabel, de 14 años; Daisy, 11, y Edison, 7.

Familiares y activistas han señalado que trabajaba en Estados Unidos para mantener a su esposa e hijos y ahorrar dinero para construir una vivienda para ellos en Guatemala.

"Él estaba concentrado en trabajar, mantener a su familia y ahorrar suficiente dinero para comenzar a construir una casa para ellos en Guatemala", relató Gema Lowe, activista de Movimiento Cosecha GR, durante una conferencia de prensa citada por Michigan Advance.

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