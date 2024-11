¿Cuál es la estrategia de Kamala Harris para conectar con votantes indecisos?

Continúa la carrera por la Casa Blanca. Los aspirantes son el expresidente republicano Donald Trump y la actual vicemandataria Kamala Harris, quienes disputan la presidencia de Estados Unidos este 5 de noviembre.

Ambos buscan la simpatía del electorado indeciso, sobre todo en los siete estados considerados “bisagra”, ya que estos no se definen primariamente como demócratas o republicanos.

Asimismo, ambos candidatos han publicado mensajes exhortando a la población a votar este 5 de noviembre de 2024 en sus respectivas cuentas oficiales de X.

En cuanto a Harris, la candidata demócrata aún busca el voto de los ciudadanos indecisos por medio de entrevistas clave en medios locales.

De acuerdo con datos de EFE, Kamala Harris aún busca conectar con votantes indecisos en entrevistas de última hora en radio. Harris brindó dichas entrevistas en emisoras locales para persuadir a los ciudadanos indecisos, abordando temas como la economía, la inmigración y la polarización en el país.

Cabe destacar que las emisoras con las que la candidata conversó se encuentran en Pittsburgh, en el estado clave de Pensilvania, y en Atlanta, en Georgia, otro estado crucial en estos comicios.

Asimismo, se informó que en una entrevista con The Big K Morning Show with Larry Richert en News Radio KDKA, en Pittsburgh, Harris expuso sus planes para disminuir el coste de los alimentos afectados por la inflación y proporcionar ayudas de hasta US$25 mil para quienes adquieren una vivienda por primera vez.

Por esta razón, la candidata prometió que estas iniciativas serían prioritarias durante su gobierno. Además, mencionó que trabajará por reformar un “sistema de migración roto”, así como otros ofrecimientos para convencer al electorado.

En Big Tigger Morning Show en Atlanta, la vicemandataria se enfocó en el impacto de sus políticas en la comunidad afroamericana, dirigiéndose especialmente a los hombres negros, grupo en el que algunos ciudadanos han mostrado interés en la candidatura de Trump, según información de EFE.

Harris reiteró que su propósito es gobernar para los ciudadanos de a pie, ya que aseguró que Trump: "quiere regresar a la Casa Blanca para ajustar cuentas con sus enemigos". Asimismo, Kamala publicó en su cuenta de X que finaliza su campaña con alegría y optimismo, tal como inició.

We are finishing this campaign as we started: with optimism, with energy, and with joy. pic.twitter.com/lzoEr5g3GR

Por su parte, Tim Walz, candidato demócrata a la vicepresidencia, también grabó algunas entrevistas que se emitirán este día en emisoras de Georgia, Míchigan, Pensilvania y Carolina del Norte, de acuerdo con la campaña.

Entretanto, Trump publicó en un tuit que este día será el más importante de la historia de Estados Unidos: “El entusiasmo de los votantes está por las nubes porque la gente quiere que América vuelva a ser grande. (…) Los demócratas comunistas radicales quieren que empaques y te vayas a casa. Juntos, vamos a tener una tremenda victoria”, afirmó el candidato republicano.

It is now officially ELECTION DAY! This will be the most important day in American History.



Voter enthusiasm is THROUGH THE ROOF because people want to Make America Great Again. That means lines are going to be long!



I need you to deliver your vote no matter how long it takes.…