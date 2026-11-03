Detienen en Texas a “El Estilista de las Estrellas”, guatemalteco que trabaja con Emma Coronel y otras celebridades

El guatemalteco Sergio Arévalo, conocido en la industria del espectáculo como “El Estilista de las Estrellas”, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Texas, según información difundida por la periodista de espectáculos Nelssie Carrillo.

Arévalo, de 48 años, ha desarrollado su trayectoria profesional en Estados Unidos, donde ha trabajado como estilista y maquillista de reconocidas figuras del espectáculo latino, entre ellas Emma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, Thalía, Paulina Rubio, María José y Maribel Guardia.

La noticia de su detención, el sábado 31 de octubre, generó muestras de solidaridad entre sus seguidores y algunas de las celebridades con las que ha colaborado. Una de ellas fue la cantante María José, quien expresó su respaldo al guatemalteco mediante un mensaje publicado en Instagram.

¿Por qué ICE detuvo a Sergio Arévalo en Texas?

De acuerdo con la información difundida por Carrillo y los datos compartidos por familiares del estilista, Arévalo habría sido detenido por autoridades migratorias después de un concierto de María José en Estados Unidos.

Una campaña de recaudación de fondos organizada por sus familiares señala que el guatemalteco contaba con un permiso de trabajo vigente cuando fue detenido por agentes del ICE. Los motivos de su detención aún no se han dado a conocer.

¿Quién es Sergio Arévalo?

Sergio Arévalo nació en Guatemala y pasó parte de su infancia en la zona 18 de la capital y en Villa Nueva. Según la información publicada sobre su trayectoria, se graduó como estilista a los 15 años y comenzó a trabajar en un spa.

Posteriormente, migró a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y para ayudar a su madre. A los 20 años obtuvo su primera oportunidad importante en la industria del espectáculo, gracias a un productor de renombre.

Con casi dos décadas de trayectoria, Arévalo se abrió espacio entre los estilistas y maquillistas que trabajan con celebridades latinas. En sus redes sociales comparte fotografías junto a artistas y figuras del entretenimiento.

Entre las personalidades con las que ha trabajado figuran Emma Coronel, Thalía, María José, Paulina Rubio, Maribel Guardia, Ana Bárbara, Alicia Villarreal, Elena Rose y Karyme Lozano.

También ha colaborado con Gloria Trevi, Fey, Gabriela Spanic, Lucía Méndez y Laura León, además de participar en eventos como los Latin Grammy, los Premios Billboard de la Música Latina y Premio Lo Nuestro, según información publicada por medio mexicanos como Milenio y El Heraldo de México.

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