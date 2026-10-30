EE. UU. alerta sobre posibles atentados contra puentes e instalaciones portuarias en Honduras

La Embajada de Estados Unidos en Honduras recomendó este viernes 30 de octubre a sus ciudadanos que eviten transitar por Puerto Cortés, en el Caribe del país centroamericano, ante una "posible amenaza de atentado contra infraestructura" portuaria, incluidos los puentes.

En un mensaje en sus redes sociales, la Embajada estadounidense indicó que "está al tanto de la información publicada por la Secretaría de Seguridad de Honduras sobre posible amenaza de atentado contra infraestructura estratégica de Puerto Cortés, incluidos puentes e instalaciones portuarias".

"Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses evitar transitar por la zona de Puerto Cortés este fin de semana, mantenerse informados a través de los medios locales y seguir las indicaciones de las autoridades hondureñas", añade el mensaje.

Señaló, además, que la legación diplomática "continúa monitoreando de cerca la situación en colaboración con la Secretaría de Seguridad y agradece la respuesta rápida y profesional del Gobierno de Honduras ante esta amenaza".

Las autoridades de Honduras capturaron a un hombre como parte de una investigación, luego de que el FBI alertara sobre posibles amenazas de atentados contra la infraestructura estratégica de Puerto Cortés, el puerto más importante del país.

"De acuerdo con las alertas recibidas, un individuo habría difundido mensajes en los que manifestaba su intención de utilizar artefactos explosivos para provocar daños en puentes e instalaciones portuarias, señalando además posibles vínculos con una estructura criminal de alcance transnacional", indicó hoy la Secretaría de Seguridad de Honduras en sus redes sociales.

Afirmó, además, que "ante la naturaleza y gravedad de estas amenazas, los equipos especializados desarrollaron diligencias de investigación, logrando identificar y requerir al ciudadano señalado, quien será objeto de las actuaciones correspondientes para determinar su posible responsabilidad penal y establecer el alcance de las amenazas".

La Secretaría de Seguridad no precisó más detalles de la operación ni la identidad del hombre detenido.

La misma institución destacó la importancia de la cooperación internacional y la articulación operativa con el Ministerio Público (Fiscalía) para prevenir amenazas contra la seguridad nacional, proteger la infraestructura estratégica y responder oportunamente ante posibles riesgos asociados a actos de terrorismo.

En Puerto Cortés, departamento de Cortés, funciona la instalación portuaria más importante de Honduras.

La denuncia de posibles atentados se conoce después de que el Parlamento hondureño aprobara en los últimos días la imposición de penas más severas, incluida la cadena perpetua, para cabecillas de pandillas y la construcción de una megacárcel inspirada en el modelo salvadoreño.

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