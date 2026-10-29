“Eres repugnante”: Trump arremete contra periodista que relacionó la cancelación de un mitin con su estado de salud

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“Eres repugnante”: Trump arremete contra periodista que relacionó la cancelación de un mitin con su estado de salud

Donald Trump llamó "repugnante" a un periodista de Reuters que le preguntó si la cancelación de un mitin en Kansas estaba relacionada con su estado de salud.

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CORPUS CHRISTI (United States), 27/10/2026.- US President Donald J Trump gives a speech at a midterm election rally for Republican Senate candidate Ken Paxton in Corpus Christi, Texas, USA, 27 October 2026. President Trump is campaigning for Republican U.S. Senate candidate and Texas Attorney General Ken Paxton, who faces Democratic state Representative James Talarico in a closely contested race ahead of the November 3 midterm elections. (Elecciones) EFE/EPA/LAURA BRETT

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en un mitin de campaña en apoyo al candidato republicano al Senado por Texas, Ken Paxton, en Corpus Christi, el 27 de octubre de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/Laura Brett)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó "repugnante" a un periodista de la agencia Reuters este jueves, después de que el reportero le preguntara si la cancelación de su mitin en Kansas estaba relacionada con su estado de salud.

"Eres repugnante. Ponte en forma. Tienes un aspecto terrible", dijo Trump al reportero durante una ronda de preguntas al mandatario a su llegada a la base Andrews, tras regresar de un mitin republicano en Carolina del Sur.

"Me siento perfecto", agregó Trump, quien negó que su salud tuviera relación con la cancelación del acto.

El mandatario tenía previsto viajar este sábado a Salina, Kansas, para participar en un mitin en apoyo al senador republicano Roger Marshall, quien busca la reelección frente al demócrata Adam Hamilton en una contienda reñida.

El acto presencial fue cancelado y sustituido por un mitin virtual. Trump afirmó que no consideraba necesario acudir al estado porque Marshall "lo está haciendo muy bien", aunque la Casa Blanca no ofreció inicialmente una explicación detallada del cambio.

Trump ha intensificado sus apariciones de campaña desde principios de octubre, con mítines presenciales casi a diario para movilizar el voto republicano antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Tras su visita a Carolina del Sur este jueves, tiene previsto viajar el viernes a Florida y el domingo a Iowa.

La Casa Blanca anunció, además, que Trump participará en más de 20 mítines telefónicos antes de la jornada electoral, aunque no ha precisado cuántos de esos actos se han celebrado ya.

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