Informes internos del ICE documentan fallas médicas en 23 casos de migrantes fallecidos bajo custodia

Una investigación periodística del San Francisco Chronicle reveló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos identificó fallas en la atención médica de 23 de 29 inmigrantes que murieron bajo su custodia entre enero del 2025 y enero del 2026.

El hallazgo se desprende de una revisión de 29 informes internos de la agencia migratoria, obtenidos por el periódico mediante una solicitud de acceso a registros públicos.

Según la investigación, en 23 de los fallecimientos, los propios investigadores del ICE determinaron que el personal médico se apartó de los estándares de atención segura o no proporcionó los servicios necesarios a los detenidos.

Además, en solo tres de esos 23 casos, los investigadores concluyeron que las deficiencias médicas no contribuyeron directamente a la muerte de los inmigrantes.

Los documentos ponen de manifiesto problemas en la atención médica que recibieron los detenidos antes de morir y plantean interrogantes sobre las condiciones de los centros de detención migratoria en Estados Unidos.

Fallas en maniobras de reanimación

Uno de los hallazgos de la investigación señala que, en al menos ocho fallecimientos, el personal médico no practicó correctamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) o no las efectuó.

Los informes también documentan casos en los que los detenidos presentaron síntomas que no recibieron la atención médica necesaria.

Entre ellos figura Huabing Xie, quien informó al personal de un centro de detención en California que sentía dolor en el pecho.

De acuerdo con los documentos, ninguno de los dos proveedores médicos que supervisaban el lugar lo evaluó ni atendió. Dos horas después, Xie murió de un infarto.

Otro caso es el de Parady La, quien permanecía detenido en una instalación federal de Filadelfia.

El personal médico atribuyó sus síntomas a la abstinencia de drogas, pero no lo trasladó al servicio médico hasta que los guardias descubrieron que ya no tenía pulso.

Muertes bajo custodia del ICE durante el gobierno de Trump

La investigación del San Francisco Chronicle también documentó que al menos 62 personas han muerto bajo custodia del ICE desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

De ese total, 33 fallecimientos ocurrieron durante el 2025, la cifra anual más alta desde la creación de la agencia migratoria en el 2003, según la publicación.

Los hallazgos se suman a otros señalamientos sobre las condiciones en los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos.

En octubre del 2025, el senador demócrata Jon Ossoff publicó una investigación que identificó 85 denuncias creíbles de negligencia médica y otras 82 relacionadas con la falta de alimentos o agua suficientes en instalaciones de detención.

Los informes internos examinados por el San Francisco Chronicle muestran que las deficiencias en la atención médica fueron identificadas por investigadores de la propia agencia migratoria en 23 de las 29 muertes analizadas.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.