Minex confirma que guatemalteco figura entre los muertos por derrumbe de edificio en Nueva York

Un guatemalteco de 26 años, originario de Totonicapán, murió en el derrumbe de un edificio residencial ocurrido el miércoles 11 de noviembre pasado en el barrio de Flatbush, Brooklyn, Nueva York, confirmó este jueves 12 de noviembre el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

La Cancillería informó que el Consulado General de Guatemala en Nueva York brinda acompañamiento y asistencia consular a los familiares del connacional, quien figura entre las víctimas mortales de la tragedia.

Según el Minex, después de conocer el caso, el personal consular efectuó gestiones ante hospitales cercanos al lugar del derrumbe y la Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York, que confirmaron el fallecimiento del guatemalteco.

Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores no identificó al fallecido en su comunicado, varios medios de comunicación lo identifican como Edgar Santiago Sapón Gutiérrez.

La Cancillería explicó que, tras confirmar la muerte, estableció contacto con los familiares del connacional para informarles sobre el Fondo para la Asistencia del Guatemalteco Migrante en Situación de Vulnerabilidad y Fallecidos en el Exterior, mediante el cual se brinda apoyo para la repatriación de restos de guatemaltecos.

El consulado también asesora a la familia y efectúa consultas ante las autoridades de Nueva York para determinar si el caso reúne los requisitos para recibir algún apoyo económico.

Derrumbe deja al menos ocho muertos

Al menos ocho personas murieron y otras 19 resultaron heridas por el derrumbe de un edificio de tres plantas en Brooklyn, según información proporcionada por las autoridades de Nueva York.

El alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, confirmó la cifra de fallecidos e informó que los equipos de emergencia continuaban las labores de búsqueda de personas que podrían permanecer atrapadas bajo los escombros.

"Los trabajadores de rescate han pasado la noche buscando en el lugar del derrumbe del edificio de ayer, trabajando en condiciones extremadamente peligrosas para encontrar y salvar a cualquiera que aún pueda estar atrapado", escribió Mamdani en su cuenta de X.

El número de heridos aumentó de 17 a 19, según informaron las autoridades municipales a medios locales. Al menos siete de los lesionados son menores de edad.

El edificio colapsó alrededor de las 16 horas del miércoles (15 horas de Guatemala), cuando varios residentes se encontraban en su interior. La estructura cayó sobre un edificio en construcción adyacente y dejó atrapadas a varias personas.

La jefa del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), Lillian Bonsignore, informó que más de 250 integrantes de los equipos de emergencia, además de una unidad canina, fueron desplegados para atender la tragedia.

"No sabemos cuántas personas siguen en la zona del derrumbe, y esta será una operación prolongada", explicó Bonsignore durante una rueda de prensa.

Mamdani pidió a los habitantes mantenerse alejados del lugar mientras continúan las operaciones de rescate.

El derrumbe ocurrió días después de otro hecho mortal en Brooklyn. El jueves anterior, seis personas murieron y otras nueve resultaron heridas en un incendio que afectó una vivienda de tres plantas en el barrio de Sunset Park.

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