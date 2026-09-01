Pamela Cisneros: lo que se sabe de la mujer que atacó a dos personas en Times Square

Pamela Cisneros, de 49 años y residente de Queens, fue identificada por la Policía como la mujer que atacó con cuchillos a dos personas en Times Square, Nueva York, y que posteriormente murió por disparos de agentes policiales.

Según las autoridades, Cisneros tenía un historial de incidentes relacionados con su salud mental que se remontaba al 2018 y el 2019, aunque no detallaron en qué consistieron esos episodios. La Policía también informó que no tenía antecedentes penales.

Jessica Tisch, jefa de la Policía de Nueva York, explicó en conferencia de prensa que el ataque ocurrió alrededor de las 16.30 horas cerca de la calle 42 y la Séptima Avenida, en Times Square.

De acuerdo con el relato de Tisch, Cisneros sacó dos cuchillos de una bolsa de supermercado y, en unos 20 segundos, hirió en el abdomen a un hombre de 68 años y a Erin Piacenti, de 32.

El hombre, cuya identidad no fue divulgada, fue trasladado a un centro médico y se encontraba estable. Piacenti murió posteriormente en un hospital.

Bank of America confirmó que Piacenti trabajaba para esa institución y ocupaba un cargo de vicepresidenta de negocios en Nueva York.

Cisneros se enfrentó con los policías

Después del ataque, Cisneros corrió hacia una estación policial del sector y fue rodeada por agentes, quienes durante unos cuatro minutos intentaron que soltara los cuchillos, según el relato de las autoridades citado en varios medios locales.

“No voy a soltar nada, preferiría matarlos a los dos. ¡Los mataré!”, gritó Cisneros a los policías.

Los agentes utilizaron primero pistolas de descarga eléctrica para intentar detenerla. Posteriormente le dispararon cuando, según la versión policial, Cisneros se abalanzó sobre ellos con los cuchillos.

La mujer fue trasladada a un hospital, donde murió.

Videos grabados por testigos muestran a Cisneros con un cuchillo en cada mano mientras se enfrentaba con los agentes.

La Policía descartó inicialmente que el ataque estuviera relacionado con terrorismo y afirmó que Cisneros tenía “un historial de incidentes de salud mental”.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, agradeció la intervención policial. “Quiero agradecer a los agentes que intervinieron y evitaron que un ataque espantoso fuera aún peor”, declaró durante una conferencia de prensa.

Tisch afirmó: “Nuestros agentes hicieron exactamente aquello para lo que están entrenados”.

Bank of America exec killed by Times Square maniac was a new mom who had just returned from maternity leave https://t.co/W6aPJfBiE3 pic.twitter.com/ePQcuN5a0Z — New York Post (@nypost) September 1, 2026

Victim stabbed to death in Times Square rampage was VP at Bank of America, just celebrated 2nd wedding anniversary https://t.co/z7ixmZmKxj pic.twitter.com/oK41B5yKIz — New York Post (@nypost) September 1, 2026

BREAKING: New York City Mayor Zohran Mamdani addresses the deadly Times Square stabbing, saying a woman carrying multiple knives stabbed two people before responding NYPD officers deployed a Taser and opened fire.



"I want to thank the NYPD officers who stepped in and prevented a… pic.twitter.com/E8kfwUL5pa — Fox News (@FoxNews) September 1, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.