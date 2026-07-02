Quién es la pareja que enfrenta ocho cargos tras escalar el Empire State Building

La pareja que subió sin autorización a la antena de la cima del Empire State Building y se comprometió en matrimonio enfrenta cargos penales, entre ellos imprudencia temeraria, invasión de propiedad privada y conducta desordenada.

Según fuentes policiales, enfrenta ocho cargos: imprudencia temeraria, invasión de propiedad privada, conducta desordenada, robo con allanamiento de morada, daños criminales, posesión de herramientas para robo, alteración del orden público y violación de una ley local.

El 1 de julio, ambos fueron detenidos después de subir sin autorización a la antena más alta del Empire State Building, en la Ciudad de Nueva York. Allí, el hombre y la mujer, ambos encapuchados, con el rostro cubierto y vestidos de negro, ondearon una pancarta con el lema en inglés “When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace” (“Cuando el poder del amor venza al amor del poder, el mundo conocerá la paz”) y se comprometieron en matrimonio.

Los sospechosos son Ivan “Vanya” Beerkus y Angela Nikolau, una pareja rusa de escaladores de rascacielos, ambos afincados en East Orange, Nueva Jersey, en el área metropolitana de la Ciudad de Nueva York.

La pareja protagonizó el documental Skywalkers: Una historia de amor en el 2024.

Beerkus y Nikolau son conocidos por escalar rascacielos sin cuerdas ni arneses. En ese documental relatan, entre otras hazañas, cómo ascendieron la torre Merdeka 118, en Kuala Lumpur, la segunda estructura más alta del mundo.

En una entrevista concedida a Variety en esa época, comentaron que acababan de mudarse a la Ciudad de Nueva York y que aún les quedaban “edificios por conquistar”.

En las redes sociales del Empire State Building, la noticia fue tomada con humor, al señalar que el edificio ofrece opciones para pedidas de mano en las plantas del mirador.