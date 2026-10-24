Sacó un pie por la ventana mientras huía de la Policía: así terminó la persecución en Missouri

La Patrulla de Caminos del Estado de Missouri compartió en sus redes sociales un video de una persecución policial en la que el conductor decidió manejar con un pie fuera de la ventana.

Según el reporte policial, el conductor intentaba huir de los agentes.

“Cuando la persecución interfiere con tu estado de ánimo”, escribió la institución.

En los primeros segundos del video, se observa cómo el hombre maneja con el brazo izquierdo fuera del vehículo. Luego lo introduce y saca el pie izquierdo por la ventana.

Un vehículo que circula por otro carril permite que la patrulla se coloque detrás y a la izquierda del automóvil perseguido.

Después, los oficiales aplican la técnica de intervención de persecución (PIT, por sus siglas en inglés), que consiste en alinear la parte delantera de la patrulla, justo delante de una de sus ruedas, con el costado trasero del automóvil en fuga.

(Video Prensa Libre: Missouri State Highway Patrol / Facebook).

El oficial golpea suavemente el costado trasero del vehículo perseguido y gira el volante hacia ese mismo lado, mientras acelera ligeramente.

Tras este movimiento, el sospechoso pierde el control del automóvil, que patina varios metros fuera de la carretera hasta detenerse.

Un segundo vehículo policial capta el momento en que los oficiales arrestan al hombre.

“Cuando la policía lo persiga, por favor mantenga sus manos y pies adentro del vehículo todo el tiempo”, indican las autoridades en el mismo video.