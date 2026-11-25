De ganar US$1 millón en la lotería a quedar bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos. Ese fue el giro que dio la historia de Ariel Antonio Velasquez Morales, un salvadoreño detenido después de reclamar un premio de la Lotería Estatal de Massachusetts.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) informó que el centroamericano tenía una orden de deportación desde abril de 2014.

La agencia federal destacó el monto del premio que reclamó el salvadoreño y aprovechó el anuncio de su captura para reivindicar los derechos y privilegios que considera exclusivos de los ciudadanos estadounidenses.

“Los derechos y privilegios reservados a los ciudadanos estadounidenses son para los ciudadanos estadounidenses, NO para los inmigrantes ilegales”, expresó el ICE.

La institución también aseguró que sus agentes trabajan las 24 horas del día para hacer cumplir las leyes del país y servir a la población estadounidense.

Tenía una orden de deportación desde el 2014

Según el ICE de Boston, Velasquez Morales fue detenido el 24 de noviembre durante operativos migratorios en East Boston, Massachusetts.

Las autoridades señalaron que el salvadoreño ingresó de manera irregular a Estados Unidos el 15 de mayo de 2013 y que fue puesto en libertad durante la administración del entonces presidente Barack Obama.

El 24 de abril de 2014, un juez de inmigración ordenó su deportación.

Más de una década después de aquella resolución judicial, el salvadoreño ganó un premio millonario en la lotería y terminó bajo custodia de las autoridades migratorias.

¿Qué pasará con el premio de US$1 millón?

El ICE no precisó si Velasquez Morales recibió el dinero ni qué ocurrirá con el premio tras su captura. Sin embargo, la Lotería estatal publicó la fotografía del salvadoreño sosteniendo un cheque gigante con los datos del premio.

Tampoco citó alguna disposición legal que establezca que ganar o cobrar premios de la lotería sea un derecho exclusivo de los ciudadanos estadounidenses.

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