Texas vive una ofensiva migratoria del gobierno de Trump que deja 4 mil 170 detenidos en 10 días

El Gobierno de Donald Trump detuvo a 4 mil 170 migrantes durante un operativo de 10 días en Texas, informó este jueves 29 de octubre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que destacó los arrestos de personas vinculadas con delitos, sin precisar cuántas tenían antecedentes penales.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, presentó en Dallas los resultados de la denominada "Lone Star Mission", desarrollada entre el 19 y el 29 de octubre por las cinco oficinas regionales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado.

Según informó el DHS en un comunicado, los detenidos se encontraban en situación migratoria irregular y entre ellos había personas vinculadas con homicidios, agresiones sexuales, conducción bajo los efectos del alcohol y tráfico de migrantes.

Sin embargo, el Gobierno no precisó cuántos tenían condenas o cargos pendientes ni cuántos fueron arrestados únicamente por infracciones migratorias.

Mullin calificó la operación como "un éxito increíble" y agradeció la colaboración de las fuerzas de seguridad de Texas y otros organismos federales.

"Esta operación demuestra lo importantes que son nuestras alianzas estatales y locales para proteger a las comunidades estadounidenses", afirmó el secretario, quien atribuyó los resultados al liderazgo de Trump.

El despliegue incluyó a las oficinas del ICE en Dallas, Houston, San Antonio, El Paso y Harlingen, cuyas jurisdicciones abarcan Texas, estado fronterizo con México.

El anuncio se produce a pocos días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre y en medio de la campaña de detenciones y deportaciones impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025.

Aunque el Gobierno ha insistido en que su prioridad son los migrantes con antecedentes penales, solo el 34% de las personas arrestadas por el ICE durante los primeros catorce meses del Gobierno de Trump tenía una condena penal, según un estudio de la Universidad de Colorado publicado en julio.

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