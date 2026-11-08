Trump califica de “gigantesco paso atrás” la derrota republicana en el Congreso y promete regresar con más fuerza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a pronunciarse sobre la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas del 3 de noviembre y aseguró que los resultados representan un retroceso para el país.

El mandatario publicó este domingo un mensaje en Truth Social, después de que los demócratas consiguieran los escaños necesarios para controlar el Senado y la Cámara de Representantes a partir de enero.

“Estados Unidos dio un paso gigantesco hacia atrás en la historia con los resultados de las últimas elecciones”, escribió Trump.

En la misma publicación añadió: “Pero no teman, volveremos, MÁS GRANDES Y MÁS FUERTES QUE NUNCA”.

Sus declaraciones se producen después de varios días de cuestionamientos a los resultados, críticas a integrantes de su partido y anuncios de cambios en su equipo de Gobierno.

Los demócratas consiguen el control del Congreso

Las elecciones modificaron la distribución de fuerzas políticas en Washington y dejaron a los republicanos sin el control de las dos cámaras del Congreso.

En el Senado, los demócratas aseguraron al menos 54 escaños, por encima de los 51 necesarios para alcanzar la mayoría.

El partido ganó siete puestos que estaban en manos republicanas. Entre los resultados destacados figura Texas, donde James Talarico derrotó a Ken Paxton, y Maine, donde Troy Jackson venció a Susan Collins.

Trump atribuye la derrota a la ausencia de su nombre en las papeletas

La reacción del presidente comenzó durante la noche electoral, cuando expresó a Politico su disposición a trabajar con los demócratas.

Sin embargo, en declaraciones a CBS recordó que conserva la facultad presidencial de rechazar leyes aprobadas por el Congreso.

Trump se refirió a esa atribución como “el poder supremo”, en alusión al veto.

Con la mayoría asegurada, los demócratas comenzaron a organizar la dirección del Congreso que asumirá funciones en enero.

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