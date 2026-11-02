“Me encantaría volver a presentarme”: Trump habla de sus aspiraciones para el 2028

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que le gustaría presentarse a un tercer mandato en el 2028, pero reconoció el impedimento legal en una entrevista en el pódcast Pod Force One, del New York Post, que se publicará este lunes 2 de noviembre.

"Me encantaría volver a presentarme si tuviera la oportunidad, pero la redacción (de la Constitución) es muy estricta", le dijo Trump a la columnista del New York Post Miranda Devine en el programa grabado el viernes pasado, del que ya se han publicado fragmentos.

El presidente aseguró que le encantaría postularse: "Me encantaría presentarme, pero no pasa nada; ya sabes, nos quedan más de dos años. Es mucho tiempo. Se pueden hacer muchas cosas en ese periodo", señaló Trump durante la entrevista.

En otras ocasiones, Trump ya sugirió la posibilidad de buscar un tercer mandato, aunque también reconoció la imposibilidad legal por la Enmienda 22 de la Constitución, que impide que una persona sea elegida "para el cargo de presidente más de dos veces".

El 30 de marzo del 2025, en una entrevista telefónica con NBC News, afirmó que "no estaba bromeando" sobre la posibilidad de un tercer mandato y añadió que había "métodos para hacerlo".

El hecho de que sus dos mandatos no hayan sido consecutivos no invalida la limitación constitucional.

Las declaraciones de Trump llegan a pocas horas de las elecciones de medio mandato, en las que se renovará por completo la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 escaños del Senado. Además, se elegirá gobernador en 36 estados y se escogerán numerosos cargos locales.

Las últimas encuestas de este lunes auguran un gran vuelco a favor de los demócratas en la disputa por el Congreso, con ventajas incluso en bastiones republicanos, y la posibilidad de que Trump comience la segunda mitad de su presidencia con el Legislativo en contra.

El sondeo más reciente de The New York Times y el instituto Siena estima que los republicanos perderán las contiendas al Senado en Míchigan, Texas, Maine, Ohio, Kansas y Alaska, mientras que Iowa se mantiene sin un ganador claro.

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