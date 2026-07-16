Trump se reúne con Bukele días después de la reforma que abrió la puerta a un nuevo mandato presidencial en El Salvador

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este 16 de julio en el Despacho Oval a su homólogo salvadoreño , Nayib Bukele, en un encuentro que se producirá días después de que se allanara el camino para que el mandatario centroamericano pueda aspirar a un tercer mandato consecutivo.

La Casa Blanca confirmó que el encuentro entre los mandatarios se llevará a cabo a las 11 horas de Washington.

El nuevo encuentro entre Trump y Bukele se produce en un contexto de creciente cooperación bilateral en materia de inmigración y lucha contra el crimen organizado, dos de las prioridades que ambos mandatarios han marcado en sus agendas políticas.

La reunión se producirá, además, apenas tres días después de que el mandatario salvadoreño se postulara para un futuro tercer mandato consecutivo, posibilidad que responde a una reforma constitucional aprobada en el 2025 por la Asamblea Legislativa, controlada por su partido, Nuevas Ideas.

Además de eliminar el límite de dos mandatos consecutivos y permitir la reelección presidencial indefinida, la reforma también amplió el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral, medida que, según voces críticas, permitirá a Bukele perpetuarse en el cargo y concentrar cada vez más poder.

Bukele es uno de los mandatarios con mayor popularidad en América Latina, impulsado por su política de mano dura contra las pandillas, que ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos debido al encarcelamiento de personas sin antecedentes.

El Salvador figura entre los principales aliados regionales de la Administración Trump, que desde su regreso a la Casa Blanca en el 2025 ha afianzado su relación con gobiernos de derecha en América Latina e, incluso, ha respaldado públicamente candidaturas en Honduras y Colombia.