Trump vota anticipadamente en Florida y dice que hace campaña por personas que no conoce

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, votaron este 24 de octubre en la oficina del supervisor de Elecciones del condado de Palm Beach, Florida, para las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, antes de dirigirse a Perry, Georgia, para participar en un mitin.

“Voy a Georgia. Es un esfuerzo. No es normal lo que he hecho”, explicó el presidente a la prensa después de votar, al presumir de la intensidad de su actividad en esta recta final de campaña, en la que está celebrando casi un mitin al día.

“Estoy haciendo campaña por otras personas, algunas de las cuales no conozco, pero en todos los casos me parecen muy buenas. Algunas son personas realmente excepcionales, como en Kansas, como en Texas, como quiero decir, en Nebraska. Creo que hemos mejorado mucho”, aseguró, en un intento por revertir la ventaja de 10 puntos que las encuestas de esta semana atribuían a los demócratas.

Pese a este intento, a poco más de una semana de la cita con las urnas, Trump reconoció que “un presidente en ejercicio siempre obtiene malos resultados en las elecciones de mitad de mandato“.

Aun así, insistió en que “no hay ningún presidente que haya hecho campaña como yo. He hecho campaña muy, muy duro. Me gustaría continuar porque aprobamos una legislación increíble”.

Aunque mantuvo una discusión con un periodista que le preguntó sobre un posible ataque a Irán, finalmente contestó: “Estamos pensando en hacerlo, y tal vez mañana. ¿De verdad crees que te voy a decir si lo voy a hacer? Y hay una posibilidad de que lo haga. También hay una posibilidad de que tengamos un bonito, gran y hermoso acuerdo. Quieren hacer un trato (por Irán), pero el problema es, ¿lo mantendrán?”.

.@POTUS and @FLOTUS vote in Palm Beach 🗳️ https://t.co/1BMgSxbNRa — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 24, 2026

Trump, con la primera dama a su lado, aseguró que le gustaría que ella se involucrara más en asuntos relacionados con la guerra de Ucrania, después de que el 23 de octubre se anunciara que había ayudado a concretar un acuerdo de alto el fuego local, a partir del 29 de octubre, en Oleshki, una ciudad al “borde del desastre” en la línea del frente.

“Creo que ahora mismo lo está haciendo mejor que los profesionales. Ahora ha conseguido un alto el fuego. Esto tiene que ver con niños y personas, personas mayores”, afirmó el mandatario.

"How far along are you on a possible attack on Iran?" @POTUS: "Do you really think I’d tell you that?… There’s a possibility I will. There’s also a possibility we’ll have a nice, big, beautiful agreement. They want to make a deal, but the problem is will they hold the deal?" https://t.co/ansjVMJlH9 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 24, 2026

Horas antes de votar en Florida, el presidente había pedido a los ciudadanos de ese estado y de Michigan que acudieran a las urnas para votar de manera anticipada en los comicios, en un intento por movilizar a sus votantes y contrarrestar la tendencia reflejada en las encuestas.