Una mujer lo atrajo con engaños y un hombre lo torturó: así fue el ataque contra un adulto mayor en Estados Unidos

Un hombre de 81 años, residente de Delaware, logró escapar de una vivienda en Maryland después de que lo inmovilizaran, golpearan y quemaran con jarabe caliente para obligarlo a revelar la combinación de una caja fuerte que tenía en su domicilio.

El caso ocurrió el 4 de noviembre en una propiedad de Chestnut Drive, en Elkton, y terminó con la detención de dos personas señaladas de participar en el ataque, según información de ABC News basada en las investigaciones de la Oficina del Sheriff del condado de Cecil.

Los acusados fueron identificados como Taylor Storm Falcone, de 31 años, y Austin Michael Maniscalco, de 28, quienes, de acuerdo con las autoridades, habían acordado atraer a la víctima hasta la vivienda para obtener información que les permitiera acceder a sus pertenencias.

Una invitación que terminó en agresión

La investigación señala que Falcone se encargó de convencer al hombre de que acudiera al inmueble. La víctima desconocía que Maniscalco estaba en el interior y que ambos presuntamente habían preparado un plan para retenerlo.

Cuando el anciano ingresó en la vivienda, Maniscalco lo sujetó a una silla con un cordón y comenzó a golpearlo con el puño cerrado. También colocó un cuchillo contra su cuello para impedir que escapara.

El capitán Michael Holmes, de la Oficina del Sheriff del condado de Cecil, explicó que la violencia tenía como propósito conseguir la combinación de una caja fuerte ubicada en la residencia de la víctima, en Delaware.

Los agresores también obligaron al hombre a desnudarse. Según el informe policial, Maniscalco calentó jarabe en un microondas y después lo derramó sobre el cuerpo de la víctima, lo que le ocasionó varias quemaduras.

Las amenazas continuaron hasta que el anciano proporcionó la información que le exigían.

Las amenazas y el robo

Después de obtener la combinación, Maniscalco utilizó un marcador negro para escribir los números en la frente de la víctima.

También hizo marcas en su pecho, en el lugar donde había amenazado con extraerle el corazón, según la información proporcionada por las autoridades.

Durante el ataque, Falcone abandonó la propiedad. Sin embargo, los investigadores sostienen que su participación comenzó desde la planificación del hecho, por lo que también enfrenta acusaciones penales.

Además de las agresiones, Maniscalco se apoderó de USD80 en efectivo, una cadena de oro, una pulsera del mismo material y un reloj Seiko dorado.

Entre los objetos sustraídos también figuraban las llaves de un Chevrolet Corvette 2026, un GMC Sierra 2026 y un Cadillac Escalade 2016.

La víctima aprovechó un descuido para escapar

El hombre permaneció retenido hasta que Maniscalco se quedó dormido. Esa circunstancia le permitió liberarse y salir de la vivienda.

Alrededor de las 8.30 horas, agentes policiales encontraron al anciano desnudo, tendido en el jardín delantero de la propiedad y con heridas visibles en la cabeza y otras partes del cuerpo.

La intervención policial continuó porque Maniscalco permanecía dentro de la casa y se resistía a salir.

La unidad de respuesta especial de la Oficina del Sheriff utilizó un vehículo blindado BearCat y comenzó a forzar la entrada del inmueble. Ante el despliegue, el sospechoso decidió entregarse.

Durante el registro de la propiedad, los agentes recuperaron los objetos sustraídos y localizaron la silla y el cordón que la víctima había mencionado al relatar lo ocurrido.

El plan para ingresar en la vivienda de Delaware fracasó

Mientras las autoridades intervenían en Maryland, la Policía del Condado de New Castle, en Delaware, recibió una alerta sobre la posibilidad de que otras personas intentaran entrar en la residencia del anciano.

Los agentes acudieron al domicilio y comprobaron que nadie había ingresado, por lo que el plan para acceder a la caja fuerte quedó sin concretarse.

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