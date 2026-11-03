Violencia cobra la vida de dos guatemaltecos en Maryland; Policía descarta relación entre casos

La muerte violenta de dos guatemaltecos en el condado de Prince George, Maryland, Estados Unidos, ha generado preocupación entre sus comunidades de origen y residentes guatemaltecos en ese país. Sin embargo, la Policía descartó que ambos crímenes estén relacionados y aseguró que se trata de hechos aislados.

Las víctimas fueron identificadas como Omar Jonathan Ventura Ajbal, de 18 años, y José Edin Hernández Vásquez, de 26. El primero murió por heridas de bala en un parque de Hyattsville, mientras que el segundo fue apuñalado en una vivienda en College Park. Ambos hechos ocurrieron el jueves 29 de octubre de 2026.

Joven guatemalteco muere baleado en un parque

Ventura Ajbal, originario de Quiché y residente de Hyattsville, fue encontrado con heridas de bala en el Parque Vecinal de Langley-Hampshire. Los agentes lo localizaron sin vida después de recibir un aviso sobre un hombre inconsciente.

De acuerdo con el informe policial, el 29 de octubre, aproximadamente a las 10.55 horas, agentes de la Policía de Parques del Área Metropolitana de Maryland y del Departamento de Policía del Condado de Prince George acudieron al lugar para atender la emergencia.

La Unidad de Homicidios investiga el caso y trabaja para identificar a los responsables y establecer el móvil del crimen. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas.

De acuerdo con publicaciones de medios locales, Ventura Ajbal era originario de Quiché y vivía con sus tíos en Maryland. También trabajaba en el sector de la construcción desde hacía aproximadamente cinco años.

Guatemalteco muere apuñalado en una vivienda

En otro hecho ocurrido durante la madrugada del mismo jueves, José Edin Hernández Vásquez, de 26 años, murió tras ser atacado con un arma blanca en College Park. El guatemalteco residía en esa localidad.

Según el reporte del Departamento de Policía del Condado de Prince George, aproximadamente a las 4.15 horas, los agentes respondieron a una alerta por un apuñalamiento en la cuadra 9900 de la calle 51.

Al llegar, encontraron a Hernández Vásquez dentro de una vivienda con heridas de arma blanca. Pese a los esfuerzos por salvarle la vida, murió en el lugar.

Los detectives investigan el caso para identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque. En las pesquisas preliminares, las autoridades indicaron que no consideran que se trate de un crimen al azar.

Medios locales informaron que Hernández Vásquez era originario de la aldea Tierra Blanca, en Jocotán, Chiquimula.

Policía descarta relación entre los homicidios

Tras los hechos violentos reportados el jueves, la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía del Condado de Prince George informó que investigaba tres homicidios ocurridos ese día en la jurisdicción.

La institución aclaró que los tres casos no parecen estar relacionados y que, según las investigaciones preliminares, se trata de incidentes aislados. Las víctimas eran hombres adultos: una fue localizada en una residencia privada, otra en una carretera y la tercera en una zona boscosa de un parque local.

El jefe policial George Nader señaló que, antes de esos hechos, los homicidios en el condado habían disminuido un 33% en comparación con el mismo período del 2025 y un 55% respecto del 2024.

Además, informó que la Policía había esclarecido aproximadamente el 79% de los homicidios registrados durante el 2026.

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An update from Prince George’s County Police: • The three killings are not believed to be related — The DC MD VA Live (@TheDMVLive) October 29, 2026