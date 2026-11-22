La prensa estadounidense advierte que un posible cierre del Gobierno federal podría complicar los viajes aéreos durante las fiestas navideñas. Si ocurre, agentes de seguridad aeroportuaria y controladores aéreos podrían quedarse sin sueldo justo antes de la temporada alta de viajes.

El financiamiento de agencias como la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y la Administración Federal de Aviación (FAA) vence el 12 de diciembre.

Si el Congreso de Estados Unidos no logra un acuerdo, miles de trabajadores podrían tener que presentarse a trabajar sin cobrar, lo que aumentaría la presión sobre un sistema que ya enfrenta problemas de personal.

En cierres anteriores, la falta de personal provocó largas filas en los controles de seguridad. La FAA impuso restricciones ante la escasez de controladores aéreos, lo que causó retrasos y cancelaciones de vuelos.

Las negociaciones presupuestarias entre demócratas y republicanos siguen estancadas, según informó Univisión. Alcanzar un acuerdo podría tomar semanas, mientras los sindicatos de trabajadores aeroportuarios advierten sobre las consecuencias de un nuevo cierre.

Durante el último cierre, algunos agentes de la TSA dejaron de presentarse a trabajar porque no podían pagar gastos como el transporte o el cuidado de sus hijos.

Durante las fiestas de fin de año aumenta la demanda de vuelos. Entre Navidad y Año Nuevo de 2025, el número diario de pasajeros que pasaron por los controles de la TSA superó el promedio en unos 140,000.

Si se cancelan vuelos por falta de controladores, los viajeros podrían tener dificultades para encontrar otros vuelos debido al aumento de la demanda y a los recortes en la programación de algunas aerolíneas por el encarecimiento del combustible.

Los sindicatos advierten que un cierre gubernamental podría afectar tanto a los trabajadores aeroportuarios como a millones de visitantes que esperan reunirse con sus familias durante las fiestas.