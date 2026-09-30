Europa teme una crisis energética si Trump prohíbe las exportaciones de diésel de EE. UU.

Con los precios de la energía impulsados al alza por las guerras en Irán y Ucrania, la Unión Europea se moviliza para evitar una crisis energética este invierno si el presidente Donald Trump prohíbe las exportaciones estadounidenses de diésel.

Durante meses, los países de la Unión Europea han tratado de contrarrestar el impacto del aumento de los precios de la energía, después de que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán alterara el suministro mundial de petróleo al obstaculizar el tránsito por el estrecho de Ormuz. El estrecho es un corredor vital para el suministro de petróleo.

Con las reservas de gas también en niveles bajos, la preocupación en Europa ha aumentado en los últimos días después de que Trump dijera que está considerando “muy seriamente” prohibir las exportaciones de diésel. Estados Unidos es el mayor exportador mundial de este combustible.

Con el inicio de la temporada de calefacción, el comisario de Energía de la Unión Europea, Dan Jorgensen, envió una carta a los 27 Estados miembros del bloque en la que recomendó reducir el consumo de gas y electricidad “durante el tiempo que sea necesario”.

Advirtió que las reservas se encuentran muy por debajo de los niveles habituales después de un verano con olas de calor récord. Instó a los países de la Unión Europea a considerar reducir el consumo de electricidad durante las horas de mayor demanda y limitar las temperaturas en los edificios públicos.

En una reunión de ministros europeos celebrada el martes en Irlanda, las preocupaciones energéticas encabezaron la agenda y Jorgensen dijo a los periodistas que había instado a Washington a evaluar el impacto de una prohibición a las exportaciones de diésel.

“He enviado una señal muy clara a mis homólogos estadounidenses y también al público”, dijo.

“No beneficia a nadie, ni a Estados Unidos ni a nosotros, impedir que la energía fluya con la mayor libertad posible en estos tiempos difíciles”.

Con los elevados precios de la gasolina convertidos en un importante problema para los republicanos de cara a las próximas elecciones de medio período en Estados Unidos y el diésel en un precio récord, Trump ha dicho que evalúa la prohibición. Pero incluso las compañías petroleras se han opuesto.

Los precios de los combustibles se han disparado este año, impulsados por ataques militares que han dañado infraestructura energética en distintas partes del mundo, incluidos los de Estados Unidos e Irán en Oriente Medio y los de Rusia y Ucrania en su guerra.

En Europa, donde aproximadamente la mitad de las importaciones de diésel procede de Estados Unidos, la posibilidad de una prohibición ha provocado una planificación urgente para evitar que un problema de precios se convierta en una crisis de suministro. Funcionarios europeos también presionan a la Casa Blanca para que desista de esa medida.

“Europa es una de las regiones más expuestas, si no la más expuesta, porque Europa importa una enorme cantidad de diésel”, dijo el martes Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de Energía.

“Estamos entrando en la temporada difícil, la temporada de invierno”, añadió Birol. “Rusia y Oriente Medio tienen dificultades”.

En la carta dirigida a los ministros de la Unión Europea, cuya copia fue revisada por The Washington Post, Jorgensen afirmó que el bloque estaba mejor preparado que después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en el 2022, que desencadenó en Europa una abrupta y dolorosa carrera para reducir la dependencia de los suministros rusos.

Pero Europa sigue siendo vulnerable.

“La dependencia de la Unión Europea de los combustibles fósiles importados nos expone a la agitación mundial de la geopolítica energética”, escribió.

“Estamos enfrentando una crisis de precios vinculada con una crisis de suministro”.

Dijo que las capitales europeas deberían aprender de la crisis energética del 2022 y adoptar ahora medidas similares, como ofrecer incentivos para que los consumidores reduzcan la demanda o disminuir la calefacción y la iluminación exteriores.

Jorgensen dijo que “no existen riesgos inmediatos” para el suministro. Pero advirtió que, con la proximidad del invierno, los niveles de almacenamiento de gas eran “excepcionalmente bajos”, después de que un verano caluroso y seco obligara a los países a quemar más gas para generar electricidad.

El Grupo de Coordinación del Petróleo de la Unión Europea también se reúne este martes para evaluar el posible impacto que tendría en los países del bloque una prohibición estadounidense a las exportaciones de diésel.

Estados Unidos envía, en promedio, 1.4 millones de barriles diarios de combustibles destilados a sus socios comerciales, principalmente en Europa y Latinoamérica.

Debido a que el petróleo se comercializa y cotiza mundialmente, expertos señalan que una prohibición podría alterar las cadenas de suministro y no lograría el objetivo previsto de reducir los elevados precios.

Washington ha gastado grandes sumas para tratar de forzar la apertura del estrecho de Ormuz, que ha estado bajo el control de Irán desde el inicio de la guerra. Pero, aunque se ha reanudado parte del tránsito, esos esfuerzos han hecho poco para aliviar los precios que presionan a agricultores y transportistas estadounidenses —sectores clave para el apoyo republicano— antes de las elecciones de medio período de noviembre.

Este mes, Trump también dijo que había llamado al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para pedirle que “dejara de destruir objetivos de combustible diésel” en Rusia y afirmó que los ataques contra refinerías estaban contribuyendo a una escasez mundial.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ha sugerido que la administración considera imponer límites en lugar de una prohibición general a las exportaciones.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, afirma que está planteando su oposición a esa prohibición “ante nuestros homólogos estadounidenses al más alto nivel”.

“Creemos que es una mala idea”, dijo a periodistas en Bruselas la semana pasada Olof Gill, portavoz de la Comisión.