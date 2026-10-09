Exfuncionarios de Trump encuentran oportunidades de negocio en la industria petrolera de Venezuela

Tres días después de que Michael Jensen dejara su puesto como máximo responsable de la política de la Casa Blanca de Trump para América Latina a finales de mayo, abordó un jet privado con un magnate estadounidense de las criptomonedas que buscaba oportunidades de negocio petrolero en Venezuela, donde una incursión militar estadounidense en enero pasado había derrocado al presidente Nicolás Maduro e instalado un Gobierno dispuesto a cooperar con Washington.

Era el 1 de junio, el primer día de trabajo de Jensen como ejecutivo de operaciones en Primavera, una nueva empresa energética lanzada por Fred Ehrsam, el inversionista multimillonario y cofundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase, según confirmó un portavoz de Primavera.

Mientras el sector energético venezolano, estancado desde hace mucho tiempo y ahora en gran parte bajo control estadounidense, se prepara para una posible fiebre del oro, la experiencia en Washington se ha convertido en una nueva moneda de cambio para aquellos que buscan obtener ventajas, según inversionistas, exfuncionarios estadounidenses y otros miembros de la comunidad empresarial venezolana.

Según estas fuentes, las empresas y los inversionistas están deseosos de contratar a personas con acceso reciente a la Casa Blanca, conocimiento de la política del Gobierno hacia Venezuela o contactos. Además, cabilderos, consultores y exfuncionarios gubernamentales de los dos principales partidos políticos estadounidenses están llegando a Caracas en representación de nuevos clientes o empresas.

Este informe sobre exfuncionarios estadounidenses que buscan nuevos puestos en el sector privado en Venezuela se basa en entrevistas con más de una docena de personas, entre ellas funcionarios estadounidenses actuales y anteriores, inversionistas y otros miembros de la comunidad empresarial venezolana. Ocho de estas personas estaban al tanto del nuevo cargo de Jensen. La mayoría habló bajo condición de anonimato para tratar asuntos delicados.

Es común que los exfuncionarios asuman cargos en el sector privado en industrias relacionadas con su trabajo gubernamental, particularmente en defensa. Pero la transformación de Venezuela en un virtual protectorado de Estados Unidos ha creado una oportunidad excepcional para quienes tienen experiencia trabajando en asuntos venezolanos dentro del Gobierno estadounidense.

En una medida inusual para Estados Unidos, a finales de agosto la administración adquirió una participación directa del 35% en la segunda mayor compañía petrolera privada de Venezuela, North American Blue Energy Partners, controlada por el multimillonario venezolano Alejandro Betancourt.

Jensen, quien fue director sénior de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, es uno de varios exfuncionarios estadounidenses que han asumido nuevos cargos en el sector privado o han ampliado su cartera de clientes en Venezuela.

El nuevo cargo de Jensen como vicepresidente de operaciones de salud, seguridad, protección y medioambiente en Primavera no se había dado a conocer anteriormente. La empresa afirmó que su función no estaría relacionada con asuntos gubernamentales.

THE OIL was what the Venezuela invasion was about for Trump, not President Maduro’s corruption. And with the many times Trump has mentioned controlling Iran’s oil in recent months, it seems very likely true in his disastrous and illogical Iran invasion as well.

(@WashingtonPost) pic.twitter.com/oczQzi2qzi — Harvey G. Cohen (@CultrHack) October 8, 2026

Brittany Kelm dejó su puesto como asesora principal de políticas del Consejo Nacional de Dominio Energético de la Casa Blanca en agosto y se unió a Sable Offshore, con sede en Houston, como vicepresidenta de políticas y asuntos comerciales en su oficina de Washington. El miércoles, los senadores demócratas de California Adam Schiff y Alex Padilla, y el representante Salud Carbajal, enviaron una carta a Kelm exigiendo información sobre sus interacciones con Sable durante su tiempo en la Casa Blanca, un hecho que fue reportado inicialmente por Politico.

Según una fuente cercana a las negociaciones, Sable está en conversaciones para firmar contratos con el Gobierno venezolano para el desarrollo de yacimientos petrolíferos. El Financial Times ya había informado sobre estas conversaciones. Sable no respondió a la solicitud de comentarios.

Durante su gestión en la Casa Blanca, Kelm participó en la reapertura del sector energético venezolano y en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el país, según escribió en una publicación en LinkedIn. Además, viajó a Venezuela en tres ocasiones.

Micah Thomas Ketchel, exasesor sénior del Departamento de Estado, dejó la administración Trump el año pasado y posteriormente se unió a la firma de cabildeo Ballard Partners.

El 15 de enero, apenas dos semanas después de la captura de Maduro, Ketchel anunció su incorporación al Grupo de Práctica del Hemisferio Occidental y al Grupo de Trabajo sobre Venezuela de la firma, que asesora a clientes en el país. El sitio web de Ballard destaca su experiencia en altos cargos en la Casa Blanca, el Congreso y campañas políticas.

Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad pic.twitter.com/pyJ6FnQkBH — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) September 23, 2026

Restricciones éticas para los exfuncionarios

La ley federal restringe el tipo de trabajo que pueden realizar los exfuncionarios estadounidenses tras dejar sus cargos. Prohíbe ejercer presión sobre el Gobierno en asuntos en los que trabajaron personalmente e impide que ciertos altos funcionarios intenten influir en la agencia en la que prestaron servicio durante un año después de dejar el cargo.

El portavoz de Primavera, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a revelar su nombre, dijo que Jensen cumplió con todas las normas legales y éticas.

Una persona familiarizada con el trabajo de Kelm afirmó que ella consultó con funcionarios de ética del Gobierno antes de asumir el nuevo cargo para asegurarse de que no infringiría ninguna restricción legal o ética. Kelm había trabajado para compañías de petróleo y gas antes de unirse a la administración Trump.

En un comunicado, Ballard Partners afirmó que Ketchel cumplió con todas las normas.

“Antes de dejar el Gobierno, Micah Ketchel consultó con los asesores de ética de la Casa Blanca y del Departamento de Estado sobre todas las restricciones éticas que le corresponden”, declaró Ballard Partners.

“Él ha cumplido y sigue cumpliendo escrupulosamente dichas restricciones éticas”.

Jensen sirvió durante 20 años en la Fuerza Aérea, donde ocupó varios puestos de liderazgo en el Comando de Operaciones Especiales, incluidas misiones antiterroristas en Afganistán y la campaña contra Al Qaeda. Tras retirarse del ejército en el 2021, se incorporó al sector privado como director de estrategia de SkyRunner, un fabricante de aeronaves con sede en Luisiana.

Al comenzar su segundo mandato, Trump nominó a Jensen para dirigir las Operaciones Especiales y los conflictos de baja intensidad del Pentágono. La nominación fue retirada en mayo del 2025. Posteriormente, Trump designó a Jensen para encargarse del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, a pesar de que no tenía experiencia previa conocida públicamente en la región.

Tras la destitución de Maduro en enero, Trump nombró a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta interina, tomó el control de la industria petrolera venezolana y comenzó a implementar planes para atraer inversionistas que explotaran los recursos energéticos del país.

La Casa Blanca no hizo ningún anuncio cuando Jensen dejó su cargo en el Consejo de Seguridad Nacional en mayo, tras lo cual se unió inmediatamente a Primavera, que buscaba a una persona con experiencia en operaciones globales para ayudar a lanzar la empresa emergente, según declaró el portavoz de la compañía.

Según el portavoz, el papel de Jensen se centra en la creación de la infraestructura de seguridad física, financiera, de recursos humanos y de otras áreas necesaria para que la empresa pueda comenzar sus actividades de exploración energética en Venezuela.

Ehrsam, cofundador de Primavera, de 38 años, fue nombrado este año miembro del Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología de Trump. El mes pasado, Primavera firmó acuerdos de producción con PDVSA, la petrolera estatal venezolana.

El portavoz de Primavera afirmó que todas las cuestiones éticas fueron planteadas y respondidas.

Un incendio obligó a detener Cardón, una de las principales refinerías de Venezuela. PDVSA atribuyó el incidente a una falla en una línea de gas. ¿Qué impacto tendrá en el suministro? https://t.co/KXefixvMQI — Bloomberg Línea (@BloombergLinea_) October 7, 2026

“El Sr. Jensen consultó con el asesor legal de la Casa Blanca y se le informó explícitamente que aceptar la oferta de trabajar con Primavera no violaría ninguna restricción legal o ética”, dijo el portavoz.

“El señor Jensen es un veterano militar condecorado que se toma muy en serio sus obligaciones éticas. Cualquiera que sugiera lo contrario está intentando, de forma deliberada y vergonzosa, empañar la reputación de un hombre que ha dedicado más de veinte años a servir a su país”, afirmó.

Durante su primer mandato, Trump promulgó normas éticas adicionales para los funcionarios gubernamentales que buscaban trabajo después de dejar el cargo público, incluida la ampliación a cinco años de la prohibición de ejercer presión sobre una antigua agencia.

Las normas fueron derogadas al final del primer mandato de Trump. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump no ha emitido ninguna nueva política ética adicional.

Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que las restricciones legales sobre el empleo posterior al cese en el Gobierno, que se aplican a todos los empleados del Poder Ejecutivo, siguen siendo aplicables al antiguo personal de la Casa Blanca.

Los funcionarios salientes de la Casa Blanca son informados sobre esas restricciones de empleo posteriores al Gobierno cuando abandonan sus cargos, dijo el funcionario en una respuesta enviada por correo electrónico a las preguntas.

La Casa Blanca no tiene motivos para creer que los funcionarios no estén cumpliendo plenamente con esas disposiciones, añadió el funcionario.

“Tanto Estados Unidos como Venezuela se benefician de la renovada cooperación entre nuestros gobiernos y de las nuevas inversiones de empresas occidentales en los sectores clave de Venezuela”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers.

“Los constantes intentos de los medios de comunicación por fabricar conflictos de intereses son irresponsables y refuerzan la desconfianza del público hacia lo que lee”.

Richard Painter, exjefe de la asesoría ética de la Casa Blanca durante la presidencia de George W. Bush, afirmó que Jensen probablemente no estaba infringiendo las regulaciones federales siempre y cuando no revelara ni utilizara información clasificada a la que tuvo acceso en el Gobierno, no brindara asesoramiento basado en negociaciones comerciales en las que participó ni ejerciera presión sobre el Gobierno estadounidense en algún asunto específico en el que trabajó durante su mandato en la administración.

Según Painter, los críticos han expresado repetidamente su preocupación por la “puerta giratoria” que supone la constante entrada de funcionarios a la administración.

Painter afirmó que prevé que, a medida que los funcionarios abandonen la administración, es poco probable que el Departamento de Justicia investigue posibles infracciones.

“Me preocupa lo que ocurra en los próximos dos años, hasta el final de esta administración, ya que la gente se incorporará al sector privado y sacará provecho de sus contactos”, declaró.

El negocio de los contactos en Venezuela

La línea divisoria entre el sector privado y el Gobierno estadounidense se ha desdibujado en la política latinoamericana, donde Trump se ha jactado de haber impulsado la elección de varios presidentes de derecha. En ningún otro lugar esa línea es más difusa que en Venezuela.

Carlos Trujillo, asesor de la campaña de Trump y embajador en su primer mandato ante la Organización de los Estados Americanos, fundó en el 2021 una firma de cabildeo, Continental Strategy, que ahora representa al menos a una docena de clientes en Venezuela, según una persona familiarizada con su trabajo.

Según la fuente, todos esos clientes surgieron después de la detención de Maduro el 3 de enero. La mayoría son empresas estadounidenses que cotizan en bolsa y pertenecen al sector energético.

Continental Strategy es una de las seis empresas de cabildeo identificadas por Friends of the Earth, un grupo ambientalista sin fines de lucro, como influyentes intermediarios en Washington que, según afirma, se están beneficiando de la nueva relación con Venezuela.

La compañía estadounidense Pacific Coast Energy Company (PCEC) anuncia una serie de acuerdos estratégicos con PDVSA para la reactivación y el desarrollo de yacimientos petrolíferos en Venezuela.https://t.co/oMG8gPyCsb — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 7, 2026

“Nunca antes habíamos visto cómo las herramientas de K Street se combinaban con la diplomacia de las cañoneras de esta manera”, dijo Lukas Shakar-Ross, subdirector de programas de Friends of the Earth, refiriéndose al cabildeo político.

Tres exfuncionarios del primer mandato de Trump —el secretario de Estado y director de la CIA, Mike Pompeo; el secretario de Energía, Dan Brouillette; y la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier— han llegado a un acuerdo para enviar fertilizantes, una exportación venezolana que en su día fue muy lucrativa, a Estados Unidos, según tres personas familiarizadas con su trabajo.

Mauricio Claver-Carone, quien ocupó el mismo cargo en el Consejo de Seguridad Nacional que Jensen durante la primera presidencia de Trump, se desempeñó durante los primeros cinco meses del segundo mandato de Trump como enviado especial en la región y continuó como enlace clave de la administración con Venezuela durante aproximadamente un año después de dejar ese cargo gubernamental.

Él y su socia, Jessica Bedoya, tanto en lo profesional como en lo personal, han contribuido a la toma de decisiones cruciales para el Gobierno. Además, poseen una firma de capital privado centrada en América Latina, pero afirman no tener inversiones en Venezuela.

“Todo el mundo está en Venezuela”, dijo Claver-Carone en una entrevista con The Washington Post. “No es ningún secreto que Venezuela es el mercado más atractivo en este momento, y todos buscan oportunidades allí”.

Juan González, quien se desempeñó como director sénior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental en la administración del presidente Joe Biden, también ha estado viajando a Venezuela recabando información para su trabajo regional de consultoría.

Sin embargo, las personas aliadas con la actual administración Trump son vistas como particularmente valiosas para las empresas que buscan hacer negocios en Venezuela.

Aunque no tenía experiencia previa conocida públicamente en el negocio del petróleo, Ehrsam, el multimillonario de las criptomonedas, fue uno de los primeros en llegar, instalándose en el exclusivo hotel Cayena, que se ha convertido en un centro para inversionistas y ejecutivos que buscan oportunidades de negocio en Caracas.

“Venezuela se ha convertido de repente en una parte fundamental de la actividad de cualquier persona que trabaje en Latinoamérica. Y seguirá siendo así durante décadas”, declaró un exfuncionario estadounidense. “Es un mercado emergente con un enorme potencial de rentabilidad”.